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Kayalıklarda mahsur kalan hayvanları Jandarma timleri kurtardı

'ın Andırın ilçesinde bir vatandaşın hayvanları kayalıklarda mahsur kaldı. 5 gündür bulundukları yerden kurtarılamayan hayvanlar için son çare olarak jandarmadan yardım istendi. timi, uçurumdaki hayvanları 4 saat süren zorlu bir çalışmadan sonra kurtardı ve sahibine teslim etti.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 9.10.2020 16:33 ABONE OL
Kayalıklarda mahsur kalan hayvanları Jandarma timleri kurtardı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine Andırın ilçesi Geben Mahallesi Meryemçil mevkii kayalık alanda Bektaş Taş isimli şahsa ait küçükbaş hayvanlarının kayalık alanda mahsur kaldığı hayvan sahibi tarafından ihbar edildi

Bu ihbar üzerine hemen harekete geçen Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, 7 küçükbaş hayvanı 5 gündür mahsur kaldıkları uçurumdan kurtarmak için harekete geçti. 4 saatlik çalışma neticesinde hayvanlar kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Hayvanlarına kavuşan adam, "Alllah Devletimize zeval vermesin. Hayvanlarım Mehmetçikler tarafından kurtarılarak bana teslim edildi. Emeği geçen Jandarmaya çok teşekkür ederim" dedi

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Kayalıklarda mahsur kalan hayvanları Jandarma timleri kurtardı
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