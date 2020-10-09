Kayseri'de şahinler avlanınca yılanlar çoğaldı

Şahinlerin vurulmasına tepki gösteren Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof Dr. Gültekin Atalan, şahinlerin bilinçsiz kişilerce hobi olarak vurulduğunu söyledi. Şahinlerin azalmasıyla yılan ve kemirgen popülasyonunun kontrolden çıkacağını belirten Gültekin Atalan, "Muhtaç olduğumuz yırtıcı kuşlara kurşun sıkmak kendi ayağımıza sıkmaktan farksızdır. Her bir şahinin öldürülmesi demek kendi bindiğimiz dağı kesmemiz demektir" dedi.



Yazın gelmesiyle birlikte Kayseri'de neredeyse her gün 112'ye eve yada otomobile yılan girdi ihbarları yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ise artan ihbarlar üzerine çareyi özel yılan timleri kurmakta buldu. Yılan timleri vatandaşlardan gelen 130 ihbara giderek yılanları yakaladı. Evlerde, hastanelerde, tramvay duraklarında ve otomobillerde görülen yılanlar özel ekipmanlarla yakalanarak yeniden doğaya salındı.

ŞAHİNLER AVLANINCA YILANLAR ÇOĞALDI

Yılanların kent merkezinde görülmesindeki artışın, yılanlarla beslenen şahinlerin bilinçsiz kişilerce vurulması sonucu olduğunu belirten Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof Dr. Gültekin Atalan, sadece bu yıl 150 şahinin ateşli silah yaralanması nedeniyle hastanelerine getirildiğini söyledi. Şahinlerin doğada denge unsuru olduğunu belirten Prof. Dr Gültekin Atalan; "Doğada özellikle yılan ve zararlı kemirgenlere ait popülasyonların dengede kalmasını sağlayan yırtıcı kuşlar, insanoğlu için çok kıymetli hayvanlar. Kayseri coğrafyasında şahinler oldukça yoğundur. Maalesef bu yıl 150 şahin ateşli silah yaralanması sonucu hastanemize geldi. İnsanlar şahinleri yere kondukları yada alçak sevide uçtukları sırada sırf hobi amaçlı olarak "hedefi vurdum yada vuramadım" gibi bir iddia neticesinde vuruyorlar. Şahinlerin sayıları azaldıkça, şahinlerin avı olan yılan ve fare gibi kemirgenlerin popülasyonlarında ciddi artışlar yaşanıyor. Şahinlerin vurulması ekosistemi bozuyor" diye konuştu.

"ŞAHİNE DEĞİL! KENDİ AYAĞINIZA SIKIYORSUNUZ"

Kayseri'de sadece şahinlerin değil kartal, atmaca ve akbabalarında hedef alındığını belirten Prof Dr. Gültekin Atalan, yırtıcı kuşların insanoğluna sağladığı faydaların yadsınamaz olduğunu söyledi. Kartalların şahinlere oranla Kayseri ve çevre illerde daha az sayıda olduğunu kaydeden Gültekin Atalan; "Kartallar bölgemizde az sayıda olsa da, görüldüğünde bilinçsiz kişilerin hedefi olmaktan kurtulamıyor. Bize gelen yaralı hayvanlar arasında kartallarla birlikte akbaba ve atmacalarda bulunuyor. Çoğunlukla kemirgenlerle beslenen bu etçil kuşlar, tarım alanlarına zarar veren canlıların popülasyonunu dengede tutarak ekosistemler için çok önemli rol oynuyorlar. Şahin ve kartalların yokluğunda çoğalacak olan kemirgenler tarım alanlarına zarar vererek çiftçileri doğrudan ekonomik olarak vuracak. Yırtıcı kuşların yaptığı görevi çiftçi daha fazla zirai ilaç kullanarak yerine getirmek zorunda kalacak. Buda ekonomiye ciddi bir yük demek. Çöpçü kuşlar olarak bilinen Akbabalar ise leşleri yiyerek salgın hastalıkların önüne geçiyorlar. Yırtıcı kuşlara ateş edenler aslında bu hayvanlara değil kendi ayaklarına sıkıyorlar. Bindikleri dalı kesiyorlar" dedi.