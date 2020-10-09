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Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü

'nın Kaynarca ilçesinde köpekten korkarak kaçan çocuk, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı

AA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 21:57 ABONE OL
Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü

Alınan bilgiye göre, A.G. idaresindeki 81 AAS 910 plakalı otomobil Kaynarca-Karasu duble yolu Küçükkaynarca Mahallesinde Yusuf Cihan'a (13) çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cihan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cihan'ın cenazesi morga götürüldü.

Yaralanan sürücü A.G ile otomobilde yolcu olarak bulunan kişi Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren çocuğun çiftlikte oyun oynarken kendisini kovalayan bir köpekten kaçmaya çalıştığı sırada kazanın gerçekleştiği belirtildi.

Freni boşalan kamyon, akan trafikte 2 kilometre geri geri gitti

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Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü
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