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LPG tankerinde 100 kg esrar bulundu

'te polisin durdurduğu lpg tankerinde  100 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 10.10.2020 01:26 Son Güncelleme: 10.10.2020 01:32 ABONE OL
LPG tankerinde 100 kg esrar bulundu

Gaziantep'te otoban gişelerinde durdurulan lpg yüklü tankerde 100 kilogram kubar esrar ile 550 gram toz esrar ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehre yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı tespit edilerek izlemeye alınan araç doğu otoban girişinde durdurularak yapılan aramada aracın kupa kısmı yatak bölümüne gizlenmiş halde 10 paket halinde toplam 100 kilo kubar esrar ile 550 gram toz esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak tankerin sürücüsü gözaltına alındı.

LPG tankerinde 100 kg esrar bulundu

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LPG tankerinde 100 kg esrar bulundu
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