Maskesiz mesafesiz buluştular! Gizli kumarhanelerde yakalandılar...

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında insanların özellikle toplu halde bulundukları ve salgın tedbirlerine uymadıkları iş yerlerine yönelik denetlemelerini sürdüren İstanbul Polisi, Şişli'de yasa dışı kumar oynatılan ve Koronavirüs salgını tedbirlerinin hiçe sayıldığı iki ayrı adrese şok baskın yaptı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan ve "Sosyalleşme, Dayanışma ve Yardımlaşma" ismi altında açılmış bir dernekte ve bir apartman dairesinde salgın tedbirlerine aykırı hareket edildiği ve hatta yasa dışı kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İki adres de fiziki olarak takibe alındı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tespitler sonrası iki adrese de şok baskın düzenledi.

İKİ ADRES DE MÜHÜRLENDİ

Yasa dışı kumar oynatıldığı iddia edilen iki adreste toplam 50 kişi çıktı. Kumar oynadıkları öne sürülen ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen 50 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle üç bin 180'er liradan toplamda 159 bin lira idari para cezası kesildi. Yasa dışı kumar oynadıkları tespit edilen 17 kişiye ise ayrıca idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Kumar oynatıldığı ve ruhsatsız olduğu öne sürülen iki adres de Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. "Sosyalleşme, Dayanışma ve Yardımlaşma" ismi altında açılan dernekte bulunan ve salgın tedbirlerine uymayan 33 kişiye 104 bin 940 lira para cezası kesildiği ifade edildi.