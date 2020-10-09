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'Memurluk' vaat ettiği 5 kişiyi 200 bin lira dolandırdı!

Geçtiğimiz günlerde 'ta 50 kişiyi 'işe girdirme' vaadi ile dolandıran çete emniyet güçlerinin operasyonu ile çökertilmişti. 'da da kendisini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtan N.G. isimli şahsın, 5 kişiyi "memur yapacağım" yalanı ile dolandırdığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan N.G., çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 9.10.2020 10:14 Son Güncelleme: 9.10.2020 11:13 ABONE OL
'Memurluk' vaat ettiği 5 kişiyi 200 bin lira dolandırdı!

Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik/ Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne gelen 5 şahıs dolandırıldıkları gerekçesiyle müracaatta bulundu.

'Memurluk' vaat ettiği 5 kişiyi 200 bin lira dolandırdı!

Şahıslar, N.G. isimli şahsın kendisini üst düzey kamu görevlileriyle ilişkilendirerek devlet memuru yapma vaadiyle para talep ettiğini beyan etti. Şüphelinin şahıslardan toplam 200 bin lira aldığı belirlendi.

'Memurluk' vaat ettiği 5 kişiyi 200 bin lira dolandırdı!

Ekiplerce oluşturulan özel ekip tarafından dolandırıcılık yapan N.G. isimli şüpheli hakkında çalışma başlatıldığı öğrenildi. Şüphelinin, kendisini üst düzey kamu görevlileriyle ilişkilendirerek devlet memuru yapma vaadiyle vatandaşları dolandırdığı ve imzalarını taklit etmek suretiyle kamu hizmetlerine atandığına dair sahte belgeler düzenlediği tespit edildi.

İnsanları 'devlet memuru' yapma vaadiyle dolandırdı | Video

'Memurluk' vaat ettiği 5 kişiyi 200 bin lira dolandırdı!

N.G.'nin yakalanmasına yönelik yapılan mahalle, sokak ve alan çalışması sonucu, İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesi'nde yaya iken yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

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'Memurluk' vaat ettiği 5 kişiyi 200 bin lira dolandırdı!
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