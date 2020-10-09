'Memurluk' vaat ettiği 5 kişiyi 200 bin lira dolandırdı!

Van Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik/ Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne gelen 5 şahıs dolandırıldıkları gerekçesiyle müracaatta bulundu.
Şahıslar, N.G. isimli şahsın kendisini üst düzey kamu görevlileriyle ilişkilendirerek devlet memuru yapma vaadiyle para talep ettiğini beyan etti. Şüphelinin şahıslardan toplam 200 bin lira aldığı belirlendi.
Ekiplerce oluşturulan özel ekip tarafından dolandırıcılık yapan N.G. isimli şüpheli hakkında çalışma başlatıldığı öğrenildi. Şüphelinin, kendisini üst düzey kamu görevlileriyle ilişkilendirerek devlet memuru yapma vaadiyle vatandaşları dolandırdığı ve imzalarını taklit etmek suretiyle kamu hizmetlerine atandığına dair sahte belgeler düzenlediği tespit edildi.
İnsanları 'devlet memuru' yapma vaadiyle dolandırdı | Video
N.G.'nin yakalanmasına yönelik yapılan mahalle, sokak ve alan çalışması sonucu, İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesi'nde yaya iken yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.