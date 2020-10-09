Bu yılın son kandil günü idrak edilecek olan Mevlid Kandili ne zaman sorusunun yanıtı merak edilir hale geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, dini günler takvimine göre; bu önemli günün tarihini yayınladı. Milyonlarca Müslüman tarafından büyük önem taşıyan Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2020 Mevlid Kandili'nin önemi nedir?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN? MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

Mevlid Kandili tarihi ve önemi ile ilgili detaylar ise şu şekilde;