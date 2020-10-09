Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama! 9 Ekim 2020 Milli Piyango MPİ çekilişi sonuçları açıklandı mı?

Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilen Milli Piyango çekilişinin Ekim ayı için ilk çekilişi bugün yapılacak. Kazanan talihlilerden birisi olmak için bilet alan vatandaşlar, Milli Piyango sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş içerisine geldi. Ekim ayının ilk çekilişi ile beraber Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklanacak. Durum böyle olunca da, şans oyunu tutkunları tarafından Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama hakkında araştırmalar artış gösterdi.
9 Ekim Milli Piyango çekilişi saat 15.30'da başlayacak ve 17.30'da amorti ve büyük ikramiye için numaralar çekilecek.
Haberimizden, 9 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları hakkında bilgi edinebilir; MPİ Milli Piyango bilet sorgulama ekranını görüntüleyebilirsiniz.
İşte, 9 Ekim Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı;
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI CANLI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR
Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.
ONLİNE MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?
Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır. Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.