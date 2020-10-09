Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama! 9 Ekim 2020 Milli Piyango MPİ çekilişi sonuçları açıklandı mı?

Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilen Milli Piyango çekilişinin Ekim ayı için ilk çekilişi bugün yapılacak. Kazanan talihlilerden birisi olmak için bilet alan vatandaşlar, Milli Piyango sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş içerisine geldi. Ekim ayının ilk çekilişi ile beraber Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklanacak. Durum böyle olunca da, şans oyunu tutkunları tarafından Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama hakkında araştırmalar artış gösterdi.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

9 Ekim Milli Piyango çekilişi saat 15.30'da başlayacak ve 17.30'da amorti ve büyük ikramiye için numaralar çekilecek.

9 EKİM MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Haberimizden, 9 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları hakkında bilgi edinebilir; MPİ Milli Piyango bilet sorgulama ekranını görüntüleyebilirsiniz.

İşte, 9 Ekim Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı;