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Motosikletlinin tehlikeli şovu! O anları sosyal medyadan yayınladı...

'da trafikte terör estiren magandaların sonu gelmiyor. Drift yapan, makas atan kendini bilmez sürücülerden sonra sonra şimdi de seyir halindeyken akrobasi gösterisi yapan motosikletliler ortaya çıktı. Maltepe'de bir motosikletli, arkadaşını arkasına yüzüstü yatırarak hareket halindeyken şov yaptı. Üstüne üstlük maganda, bu anları "Ücretsiz nakliyat yapılır" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

İHA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 10:36 Son Güncelleme: 9.10.2020 10:36 ABONE OL
Motosikletlinin tehlikeli şovu! O anları sosyal medyadan yayınladı...

Maltepe'de bir maganda arkadaşını yüzüstü motosiklete yatırarak dakikalarca seyretti. Maganda hem kendi hem de arkadaşının canını tehlikeye attığı o anları "ücretsiz nakliyat yapılır" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Motosikletlinin tehlikeli şovu! O anları sosyal medyadan yayınladı...

'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle drift yaparak makas atan ve tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor.

Motosikletlinin tehlikeli şovu! O anları sosyal medyadan yayınladı...

Son olarak Maltepe'de kaydedilen görüntülerde motosikletli bir maganda, akrobatik hareketler yapmak için arkadaşıyla motosikleti bindi. Kendi düzgün oturan ancak arkadaşını yüzüstü yatıran maganda sokak üzerinde seyretmeye başladı. Şov uğruna akrobatik hareketler yapan maganda hem kendi hem de arkadaşının canını tehlikeye attı.

Motosikletlinin tehlikeli şovu! O anları sosyal medyadan yayınladı...

"ÜCRETSİZ NAKLİYAT YAPILIR" NOTUYLA PAYLAŞTI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte terör estirdiği o anları kaydedip "ücretsiz nakliyat yapılır" notuyla sosyal medyada paylaşan motosikletli magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

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Motosikletlinin tehlikeli şovu! O anları sosyal medyadan yayınladı...
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