Müge Anlı'daki Saliha Çalışkan olayı ile ilgili kan donduran SON DAKİKA HABERİ: "Sülalem kasap, Saliha'yı keseceğim"

Son dakika haberler… Müge Anlı programında aranan Saliha Çalışkan'ın 2,5 sene öncesinde evinden ip almaya çıkmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamaması üzerine programda konuyla ilgili araştırma başlatıldı. Genç kadının ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım isterken kayıp Çalışkan'ın ailesi genç kadının esrarengiz olayında eşi Tuncay Bey'in parmağı olabileceğini iddia ediyor. Kayıp Saliha'nın en son görüştüğü isim ise flaş iddialarda bulundu. İşte Müge Anlı Saliha Çalışkan olayından son dakika gelişmeleri…

SALİHA ÇALIŞKAN NEREDE? GENÇ KADININ ESRARENGİZ OLAYINDA FLAŞ İDDİA!

2018 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde halı dokuma ipi almak üzere ikamet ettiği evinden ayrılan Saliha Çalışkan'dan bir daha haber alınamadı. İki seneden fazla süredir kendisinden herhangi bir haber alınamayan genç kadının 2. Eşi olan Tuncay Bey'den boşanma aşamasında olduğu öğrenildi…