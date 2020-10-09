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Şakalaşan çocuklar demir kapının altında kalarak yaralandı

'da inşaat malzemeleri satan iş yerine giren iki çocuk, 5 metrelik dükkan kapısı ile birbirlerine şaka yaparken yerinden çıkan kapının altında kaldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuklar hastanede tedavi altına alınırken olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 10:50 Son Güncelleme: 9.10.2020 10:57 ABONE OL
Şakalaşan çocuklar demir kapının altında kalarak yaralandı

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Altındağ ilçesine bağlı Çalışkanlar Mahallesi'nde meydana geldi. 12-15 yaş arasındaki 5 çocuk, Demirciler Sitesinde inşaat malzemeleri satılan iş yerine girdi.

Şakalaşan çocuklar demir kapının altında kalarak yaralandı

Burada su içtikten sonra dışarıya çıkan 3 çocuktan 2'si, içerideki arkadaşlarına şaka yapmak için hangarın 5 metre yükseklikteki demir sürgülü kapısını kapatmak istedi.

Şakalaşan çocuklar demir kapının altında kalarak yaralandı

Çocukların çektiği kapı bu sırada yerinden çıkarak devrildi. Demir kapı, 2 çocuğun üzerine devrildi.

Şakalaşan çocuklar demir kapının altında kalarak yaralandı

Çevredekilerin yardımıyla demir kapının altından çıkarılan çocuklar, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şakalaşan çocuklar demir kapının altında kalarak yaralandı

Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şakalaşan çocuklar demir kapının altında kalarak yaralandı
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