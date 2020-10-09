Korkunç! Sahiplendikleri köpekleri işkence ederek öldürdüler...

"ÇOK İYİ BİR İNSAN GİBİ GÖRÜNÜYORDU"

İbrahim Ç. İle daha önce tanıştığını ve ona hayvan sahiplendirdiğini söyleyen Damla Tor, "O kişiye ben birkaç ay önce iki tane yavru sahiplendirdim. Hatta evine gittim. Çok iyi bir insan gibi görünüyordu. Bizim iki tane yavrumuzu aldı. Ben bunlara bakacağım, dedi. İki gün sonra bizi arayarak yavrulardan birisinin kaybolduğunu söyledi. Evine gittim ve beraber kaybolan köpeği aradık. Biz oradayken bir başka hanımefendi büyük bir ırk köpek getirdi. Onu da sahiplendi. O ara 3 köpek sahiplenmişti." dedi.