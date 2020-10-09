Sattıkları silahları çocuklara taşıtmışlar! Tamamı operasyonla yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören'de faaliyet yürüten ve cezaevinde bulunan Serkan H.'nin liderliğindeki bir suç örgütüne operasyon düzenledi. Organize Polisleri'nin tespitlerine göre; çetenin üyeleri uyuşturucu ve silah ticareti yaparak haksız kazanç sağladı. Söz konusu ilçelerde hakimiyet kurmak için insanlara baskı yaptıkları ve silahlı saldırılar düzenledikleri iddia edilen çete üyeleri iddiaya göre; silah ticareti konusuyla ilgili polislere yakalanmamak için sattıkları silahları para karşılığında 18 yaşından küçük çocuklara taşıttı.

SİLAHLAR GİZLİ BÖLMELERDE BULUNDU

Çete üyelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi ve "Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütü Kurmak, Kasten Yaralama, Uyuşturucu Madde Ticareti ve Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından ötürü dokuz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerine ve ikamet adreslerine yönelik düzenlenen baskınlarda gizli bölmelere saklanmış halde üç ruhsatsız tabanca, bir kuru sıkı tabanca, 10 mermi, bir kilo 48 gram Esrar maddesi ve paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.