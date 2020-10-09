Şoke eden hırsızlık! Polisin yedek şarjörlerini çaldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün temizlik işlerini yapan firmaya bağlı çalışan Ş.A., iddialara göre bir polisin şarjörünü çaldı. Temizlik ve bazı taşınma işleri için mesai arkadaşlarıyla birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün yerleşkelerinden birine giden Ş.A.'nın, 17 yıldır söz konusu firmada çalıştığı iddia edildi.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, mağdur polis memurunun çekmecedeki yedek şarjörlerini koyduğu yerde bulamaması üzerine ortaya çıktı. Kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelemeye alındı. Şarjörleri aldığı tespit edilen Ş.A.'ya kamera görüntüleri izletildi. Suçunu itiraf eden Ş.A., mağdur polisin şarjörlerini teslim etti. Polis memurunun şikayetçi olmasıyla ve olayın ortaya çıkmasıyla birlikte işine de son verilen Ş.A.'nın tutuksuz olarak yargılanacağı ifade edildi.

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