Şoke eden yöntem! Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin içeceklerine uyku ilacı katarak...

Sosyal medya üzerinden kendilerini öğretmen doktor gibi gösterip tanıştıkları adamların evine giden iki kadın gittikleri evde ne var ne yok soydu. Arkadaşlık kurdukları ve evlerine gittikleri insanların içeceklerine çaktırmadan uyku ilacı atan kadın gaspçılar adamlar uyuduktan sonra evdeki değerli eşyaları alıp kaçtı. Bu yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri ileri sürülen iki kadın İzmir Konak'ta yakalandı.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIKLARI KADIN SOYDU

Çekmeköy ve Büyükçekmece ilçelerinde; "sosyal medyadan tanıştığım kadın, evime geldi beni uyutup evi soydu ihbarları" gelmeye başladı. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro amirliği ekipleri. Kamera görüntülerinden eşkallerini belirlediği kadınların peşine düştü.

İZMİR'DE YAKALANDILAR

Kırgızistan uyruklu Mariana K. e Belaruslu Anastasiya M. oldukları belirlenen iki gaspçı kadın 28 Eylül günü VIP araçla İzmir Konak'ta bir otele giriş yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri iki kadını yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

İşlemleri tamamlanmak üzere Gayrettepe emniyet müdürlüğüne getirilen iki kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.