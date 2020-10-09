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Şoke eden yöntem! Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin içeceklerine uyku ilacı katarak...

Kırgızistan ve Belarus uyruklu iki kadın suç makinesi İzmir'de yakalandı. 'da  sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerin evlerine giderek,  içeceklerine kattıkları ilaçla uyutarak gasp ettikleri öne sürülen yabancı uyruklu iki kadın İzmir'de gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 9.10.2020 10:47 Son Güncelleme: 9.10.2020 11:14 ABONE OL
Şoke eden yöntem! Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin içeceklerine uyku ilacı katarak...

Sosyal medya üzerinden kendilerini öğretmen doktor gibi gösterip tanıştıkları adamların evine giden iki kadın gittikleri evde ne var ne yok soydu. Arkadaşlık kurdukları ve evlerine gittikleri insanların içeceklerine çaktırmadan uyku ilacı atan kadın gaspçılar adamlar uyuduktan sonra evdeki değerli eşyaları alıp kaçtı. Bu yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri ileri sürülen iki kadın İzmir Konak'ta yakalandı.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIKLARI KADIN SOYDU
Çekmeköy ve Büyükçekmece ilçelerinde; "sosyal medyadan tanıştığım kadın, evime geldi beni uyutup evi soydu ihbarları" gelmeye başladı. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro amirliği ekipleri. Kamera görüntülerinden eşkallerini belirlediği kadınların peşine düştü.

İZMİR'DE YAKALANDILAR
Kırgızistan uyruklu Mariana K. e Belaruslu Anastasiya M. oldukları belirlenen iki gaspçı kadın 28 Eylül günü VIP araçla İzmir Konak'ta bir otele giriş yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri iki kadını yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR
İşlemleri tamamlanmak üzere Gayrettepe emniyet müdürlüğüne getirilen iki kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Şoke eden yöntem! Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin içeceklerine uyku ilacı katarak...
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