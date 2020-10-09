SON DAKİKA HABERİ! Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Şüpheli Umitcan Uygun’dan tehdit gibi paylaşım…

BENİM MEMLEKETİME GELİP NASIL FOTOĞRAF ÇEKEBİLİYOR?

Konuyla ilgili açıklama yapan Aleyna Çakır'ın annesi ise;

" Ben rahatım, serbestim, arkamda dayanağım var. Nasıl gezebiliyor, memleketime gelip nasıl resim çektiriyor. Bu bir tehdit tabi ki, bir anda saldırabilir, yanımda çocuklarım var torunlarım var. Analar artık ağlamasın, evlatlarını yıkayıp mezara koymasın, böylesi katilleri dışarda gezdirmesinler." ifadelerini kullandı.

ÜMİTCAN UYGUN NEDEN TUTUKLANMIYOR?

Baba Mehmet Esen ATV'ye yaptığı açıklamalarda, "Şahıs, Kırşehir'e gelip levhanın önünde (İl sınırı) fotoğraf çekilmiş, ben geldin buradayım dercesine, elini kolunu sallayarak geziyor, halen neden tutuklanmıyor" dedi.