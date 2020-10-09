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SON DAKİKA HABERİ! olayında flaş gelişme! Şüpheli Umitcan Uygun’dan tehdit gibi paylaşım…

3 Haziran 2020 tarihinde Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan bir evde yaşamını yitirmiş olarak bulunan (Sema Esen) olayına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Aleyna’nın ölümünde şüpheli olarak gösterilen ’un annesi ’un ölü olarak bulunmasının ardından bugün ATV ana haber’e de yansıyan bir gelişme yaşandı. Şüpheli Ümitcan Uygun’un görenleri şoke eden sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Paylaşımlar sonrası Aleyna Çakır’ın annesi ve baba ATV’ye konuştu. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 9.10.2020 21:10 Son Güncelleme: 9.10.2020 21:13 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Şüpheli Umitcan Uygun’dan tehdit gibi paylaşım…

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 Haziran 2020 tarihinde bir evde ölü olarak bulunan (Sema Esen) olayına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli konumda olan 'un, sosyal medya üzerinde yaptığı o paylaşımlar infial yarattı. Geçtiğimiz haftalarda Ümitcan Uygun'un annesi 'un sokakta ölü olarak bulunması olayı sonrasında Ümitcan Uygun'un paylaşımları dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımların ardından Aleyna Çakır'ın annesi ve baba ATV ana haber'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA: ÜMİTCAN UYGUN'DAN İNFİAL YARATAN PAYLAŞIM!

İşte sosyal medyada mecralarında büyük tepkiye neden olan paylaşımlara ilişkin son dakika ayrıntıları şöyle…

SON DAKİKA HABERİ! Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Şüpheli Umitcan Uygun’dan tehdit gibi paylaşım…

İL LEVHASI ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

cinayetinde şüphelerin yoğunlaştığı isim olan Çakır'ın eski sevgilisi ile ilgili bugün ATV ana haber ekranlarına yeni bir gelişme yansıdı. Pek çok kez Aleyna Çakır'ın ailesini tehdit ettiği bilinen Ümitcan Uygun'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o paylaşımlar ise yeni bir tehdit olarak algılandı.

SON DAKİKA HABERİ! Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Şüpheli Umitcan Uygun’dan tehdit gibi paylaşım…

TEHDİTLER SAVURARAK GEZİYOR!

'ın ailesinin yaşadığı ile giderek il sınırı levhasının önünde fotoğraf çekilmesi ve bunu sosyal medya hesabı üzerinde paylaşması dikkatleri çekti. Konuyla ilgili ATV'ye konuşan Aleyna Çakır'ın babası , Ümitcan Uygun'un elinde silahlarla tehditler savurarak gezdiğini ifade etti.

Aleyna Çakır'ın ailesine tehdit | Video

SON DAKİKA HABERİ! Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Şüpheli Umitcan Uygun’dan tehdit gibi paylaşım…

BENİM MEMLEKETİME GELİP NASIL FOTOĞRAF ÇEKEBİLİYOR?

Konuyla ilgili açıklama yapan 'ın annesi ise;

" Ben rahatım, serbestim, arkamda dayanağım var. Nasıl gezebiliyor, memleketime gelip nasıl resim çektiriyor. Bu bir tehdit tabi ki, bir anda saldırabilir, yanımda çocuklarım var torunlarım var. Analar artık ağlamasın, evlatlarını yıkayıp mezara koymasın, böylesi katilleri dışarda gezdirmesinler." ifadelerini kullandı.

ÜMİTCAN UYGUN NEDEN TUTUKLANMIYOR?

Baba ATV'ye yaptığı açıklamalarda, "Şahıs, Kırşehir'e gelip levhanın önünde (İl sınırı) fotoğraf çekilmiş, ben geldin buradayım dercesine, elini kolunu sallayarak geziyor, halen neden tutuklanmıyor" dedi.

SON DAKİKA HABERİ! Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Şüpheli Umitcan Uygun’dan tehdit gibi paylaşım…

DELİLLER KARARTILIYOR!

'ın annesi , artık yorulduklarını, dayanacak güçleri kalmadığını belirterek şunları söyledi,

"Evladımın katilini bir an evvel hapiste görmek istiyorum, Deliller Savcıya ulaşmadan karartılıyor, o kişinin tutuklu yargılanmasını istiyoruz artık"

Aleyna Çakır'ın ailesi, 'un kızlarına şiddet uyguladığı ve kendilerine tehdit içeren görüntüler için bir kez daha emniyete başvuruda bulundu.

SON DAKİKA HABERİ! Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Şüpheli Umitcan Uygun’dan tehdit gibi paylaşım…

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SON DAKİKA HABERİ! Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Şüpheli Umitcan Uygun’dan tehdit gibi paylaşım…
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