SON DAKİKA HABERİ! Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Şüpheli Umitcan Uygun’dan tehdit gibi paylaşım…

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 Haziran 2020 tarihinde bir evde ölü olarak bulunan Aleyna Çakır (Sema Esen) olayına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli konumda olan Ümitcan Uygun'un, sosyal medya üzerinde yaptığı o paylaşımlar infial yarattı. Geçtiğimiz haftalarda Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un sokakta ölü olarak bulunması olayı sonrasında Ümitcan Uygun'un paylaşımları dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımların ardından Aleyna Çakır'ın annesi Hatun Esen ve baba Mehmet Esen ATV ana haber'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte sosyal medyada mecralarında büyük tepkiye neden olan paylaşımlara ilişkin son dakika ayrıntıları şöyle…
Aleyna Çakır cinayetinde şüphelerin yoğunlaştığı isim olan Çakır'ın eski sevgilisi Ümitcan Uygun ile ilgili bugün ATV ana haber ekranlarına yeni bir gelişme yansıdı. Pek çok kez Aleyna Çakır'ın ailesini tehdit ettiği bilinen Ümitcan Uygun'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o paylaşımlar ise yeni bir tehdit olarak algılandı.
Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın ailesinin yaşadığı ile giderek il sınırı levhasının önünde fotoğraf çekilmesi ve bunu sosyal medya hesabı üzerinde paylaşması dikkatleri çekti. Konuyla ilgili ATV'ye konuşan Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen, Ümitcan Uygun'un elinde silahlarla tehditler savurarak gezdiğini ifade etti.
Aleyna Çakır'ın ailesine tehdit | Video
Konuyla ilgili açıklama yapan Aleyna Çakır'ın annesi ise;
" Ben rahatım, serbestim, arkamda dayanağım var. Nasıl gezebiliyor, memleketime gelip nasıl resim çektiriyor. Bu bir tehdit tabi ki, bir anda saldırabilir, yanımda çocuklarım var torunlarım var. Analar artık ağlamasın, evlatlarını yıkayıp mezara koymasın, böylesi katilleri dışarda gezdirmesinler." ifadelerini kullandı.
Baba Mehmet Esen ATV'ye yaptığı açıklamalarda, "Şahıs, Kırşehir'e gelip levhanın önünde (İl sınırı) fotoğraf çekilmiş, ben geldin buradayım dercesine, elini kolunu sallayarak geziyor, halen neden tutuklanmıyor" dedi.
Aleyna Çakır'ın annesi Hatun Esen, artık yorulduklarını, dayanacak güçleri kalmadığını belirterek şunları söyledi,
"Evladımın katilini bir an evvel hapiste görmek istiyorum, Deliller Savcıya ulaşmadan karartılıyor, o kişinin tutuklu yargılanmasını istiyoruz artık"
Aleyna Çakır'ın ailesi, Ümitcan Uygun'un kızlarına şiddet uyguladığı ve kendilerine tehdit içeren görüntüler için bir kez daha emniyete başvuruda bulundu.