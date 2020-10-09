Son Dakika Haberi: Boşanma aşamasındaki eşini ticari takside öldürdü! Elif Aydın cinayetinde 4 mermili şarjör detayı şoke etti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından takside öldürülen Elif Aydın ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 29 Şubat tarihinde meydana gelen olayda, Hüseyin Ömer Aydın, boşanma aşamasındaki eşi Elif Aydın'ı çalıştığı iş yerinden taksi ile aldı. İddiaya göre, Hüseyin Ömer Aydın, fabrikadan çıkarken kendisine bir şey yapmayacağı konusunda güvenmesi için, içinde 4 adet mermi bulunan tabancanın şarjörünü eşi Elif Aydın'a verdi.

ŞOKE EDEN 4 MERMİLİ NAMLU DETAYI!

Ancak çıkan tartışma sonucu namluda bulunan tek kurşunla eşi Elif Aydın'a ateş etti. Yaralanan talihsiz kadın, taksinin trafikte yavaşlamasıyla kendisini araçtan dışarı attı. Hüseyin Ömer Aydın, taksi ile olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın kurtarılamadı.