Son dakika haberi: Çıraklarına işkence yaptılar görüntüleri kaydettiler! Palangaya asılan çırak yaşadıklarını anlattı...

Otomobiller için yedek parça satışı yapan bir iş yerinde yaşanan olay kan dondurdu! Son dakika haberine göre iş yeri sahibi tarafından vida alması için malzemeciye gönderilen 15 yaşındaki talihsiz çocuk yanlış vida aldığı için palangaya asılıp dükkanda sallandırıldı. Palanga kopabilir endişesiyle asılı kalmaktan kurtulan çocuk, korktuğu için durumu ailesine anlatmadı. Başka bir zaman da çırağa dayak adan iki kardeş hakkında soruşturma başlatıldı. 15 yaşındaki H.H.Y'nin gözünde şişlik ve morarma olduğu tespit edildi.

ÇIRAKLARINA İŞKENCE YAPAN KARDEŞLER HAKKINDA SON DAKİKA KARARI!

Karatay ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki E.A.Y, Eylül 2019'da araç yedek parça satışı yapan Mehmet Coşar (33) ve kardeşi Murat Coşar'a (28) ait iş yerinde çırak olarak işe başladı. Yaklaşık 20 gün sonra Murat Coşar'ın vida almaya gönderdiği E.A.Y, alacağı vidanın numarasını unutup yolda aynı yerde çalışan ağabeyi H.H.Y'yi arayarak vida numarasını sordu ve bir süre sonra vidayı alıp iş yerine döndü. İddiaya göre Murat Coşar, vidanın numarasını unuttuğu için E.A.Y.'yi halk arasında 'caraskal' olarak bilinen palangaya bağlayarak tavana astı. Pantolonu da yarıya kadar indirilen E.A.Y, yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan sonra caraskalın kırılabileceği düşüncesiyle aşağıya indirildi.