Son dakika haberi: Çıraklarına işkence yaptılar görüntüleri kaydettiler! Palangaya asılan çırak yaşadıklarını anlattı...

Otomobiller için yedek parça satışı yapan bir iş yerinde yaşanan olay kan dondurdu! Son dakika haberine göre iş yeri sahibi tarafından vida alması için malzemeciye gönderilen 15 yaşındaki talihsiz çocuk yanlış vida aldığı için palangaya asılıp dükkanda sallandırıldı. Palanga kopabilir endişesiyle asılı kalmaktan kurtulan çocuk, korktuğu için durumu ailesine anlatmadı. Başka bir zaman da çırağa dayak adan iki kardeş hakkında soruşturma başlatıldı. 15 yaşındaki H.H.Y'nin gözünde şişlik ve morarma olduğu tespit edildi.
Karatay ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki E.A.Y, Eylül 2019'da araç yedek parça satışı yapan Mehmet Coşar (33) ve kardeşi Murat Coşar'a (28) ait iş yerinde çırak olarak işe başladı. Yaklaşık 20 gün sonra Murat Coşar'ın vida almaya gönderdiği E.A.Y, alacağı vidanın numarasını unutup yolda aynı yerde çalışan ağabeyi H.H.Y'yi arayarak vida numarasını sordu ve bir süre sonra vidayı alıp iş yerine döndü. İddiaya göre Murat Coşar, vidanın numarasını unuttuğu için E.A.Y.'yi halk arasında 'caraskal' olarak bilinen palangaya bağlayarak tavana astı. Pantolonu da yarıya kadar indirilen E.A.Y, yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan sonra caraskalın kırılabileceği düşüncesiyle aşağıya indirildi.
E.A.Y'nin ağabeyi 17 yaşındaki H.H.Y'de bu olaydan kısa süre sonra bir malzemeyi hatalı büktüğü gerekçesiyle Coşar kardeşlerce tekme-tokat dövüldü. Gözü moraran ve yüzünde şişlik oluşan H.H.Y, hastaneye gidip rapor aldı. İşyeri sahiplerinden şikâyetçi oldu. Ağabeyinin ardından E.A.Y. de gördüğü işkenceyi ailesine anlattı. Aile, işkence anına ait fotoğrafları da delil olarak sunarak Coşar'lar hakkında suç duyurusunda bulundu.
SUÇLAMALARI REDDETTİLER
Olaydan sonra gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılan iki kardeş, Cumhuriyet Savcısını itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. Haklarındaki suçlamaları reddeden şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
36 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR
Şüpheliler Mehmet ve Murat Coşar hakkında Cumhuriyet Savcısınca düzenlenen iddianamede; tutuksuz yargılanan iki kardeşin 'Çocuğa karşı eziyet ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 11 yıldan 36 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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Ayrıca suçlarını reddeden şüphelilerin kendilerini suçtan kurtarmaya çalıştığı, E.A.Y'nin ifadesi ve dosyada bulunan fotoğraflar birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek E.A.Y'ye yönelik eylemleri nedeniyle cezalandırılmaları istendi.