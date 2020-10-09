SON DAKİKA HABERİ: Çorum'da 3 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı ve hayatını kaybetti! Annesi ve sevgilisi tutuklandı...

DHA'nın aktardığı haber Twitter TT listesinde ilk sırada yer aldı. Yaşananlar kan dondurdu. 3 yaşındaki R.E.Ş isimli çocuk kalbindeki rahatsızlık yüzünden hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan inceleme sonucunda küçük çocuğun cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Çocuğun annesi ve annesinin erkek arkadaşı emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Sorgunun ardından adli makamlara sevk edilen anne ve erkek arkadaşı tutuklandı! Çorum'da yaşanan olayların sonucunda anne ve sevgilisi linç edilmekten son anda kurtarıldı.
İşte detaylar...
Çorum'da kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan anne ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, 3 yaşındaki R.E.Ş. adlı çocuk yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doktorların yaptığı incelemede çocuğun cinsel istismara uğradığı şüphesi üzerine polise haber verildi. Bunun üzerine polis ekipleri anne Z.B.Y...
Son dakika! Çorum'da cinsel istismar nedeniyle ölen 3 yaşındaki çocuğun annesi ve sevgilisinin ifadeleri ortaya çıktı | Video
Çorum'da kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan anne ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, 3 yaşındaki R.E.Ş. adlı çocuk yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doktorların yaptığı incelemede çocuğun cinsel istismara uğradığı şüphesi üzerine polise haber verildi.
Son dakika... 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu hayatını kaybetti! Anne ve sevgilisi tutuklandı! | Video
Bunun üzerine polis ekipleri anne Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından "nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar" suçlarından adli makamlara sevk edilen anne ve erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.