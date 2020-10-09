SON DAKİKA HABERİ: Çorum'da 3 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı ve hayatını kaybetti! Annesi ve sevgilisi tutuklandı...

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HABERİ: 'da 3 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı ve hayatını kaybetti! Annesi ve sevgilisi tutuklandı...

Sabah saatlerinde 'dan gelen haberi ortalığı karıştırdı! Dün akşam 3 yaşındaki R.E.Ş isimli çocuk kalp krizi teşhisiyle hayatını kaybetti. Yapılan incelemeler sonucunda çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Emniyet güçleri talihsiz çocuğun annesini ve annesinin sevgilisini gözaltına aldı. Yapılan müdahaleler sonuç vermedi ve R.E.Ş hayatını kaybetti. Mide bulandıran haberin ardından Çorum'da yaşananlar sosyal medyada günün en çok konuşulan haberleri arasında yer aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 13:14 Son Güncelleme: 9.10.2020 13:48 ABONE OL
SON DAKİKA: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu hayatını kaybetti! Annesi ve sevgilisi linç edilmek istendi

DHA'nın aktardığı haber Twitter TT listesinde ilk sırada yer aldı. Yaşananlar kan dondurdu. 3 yaşındaki R.E.Ş isimli çocuk kalbindeki rahatsızlık yüzünden hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan inceleme sonucunda küçük çocuğun cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Çocuğun annesi ve annesinin erkek arkadaşı emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Sorgunun ardından adli makamlara sevk edilen anne ve erkek arkadaşı tutuklandı! 'da yaşanan olayların sonucunda anne ve sevgilisi linç edilmekten son anda kurtarıldı.

SON DAKİKA HABERİ: 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI! ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

İşte detaylar...

SON DAKİKA: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu hayatını kaybetti! Annesi ve sevgilisi linç edilmek istendi

'da kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan anne ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, 3 yaşındaki R.E.Ş. adlı çocuk yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doktorların yaptığı incelemede çocuğun cinsel istismara uğradığı şüphesi üzerine polise haber verildi. Bunun üzerine polis ekipleri anne Z.B.Y...

Son dakika! Çorum'da cinsel istismar nedeniyle ölen 3 yaşındaki çocuğun annesi ve sevgilisinin ifadeleri ortaya çıktı | Video

SON DAKİKA: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu hayatını kaybetti! Annesi ve sevgilisi linç edilmek istendi

'da kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan anne ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 3 yaşındaki R.E.Ş. adlı çocuk yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doktorların yaptığı incelemede çocuğun cinsel istismara uğradığı şüphesi üzerine polise haber verildi.

Son dakika... 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu hayatını kaybetti! Anne ve sevgilisi tutuklandı! | Video

SON DAKİKA: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu hayatını kaybetti! Annesi ve sevgilisi linç edilmek istendi

Bunun üzerine polis ekipleri anne Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından "nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar" suçlarından adli makamlara sevk edilen anne ve erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SON DAKİKA HABERİ: Çorum'da 3 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı ve hayatını kaybetti! Annesi ve sevgilisi tutuklandı...
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