Son dakika haberi: Dayak yediği yerde öldürdü! Sorguda itiraf etti: "İki kişiyi daha öldürecektim.."

Çorlu'da önceki gün Camaliye Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki tarihi Fatih Camii'nin avlusunda Burak Işık, sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Katil, cinayette kullandığı bıçağı da Işık'ın sırtına saplanmış halde bıraktı. Olayla ilgili çalışma başlatan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 200 güvenlik kamerasından, 700 saatlik görüntüyü izleyerek, katil zanlısının Hakan P. olduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından Hakan P., Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

DAYAK YEDİĞİ YERDE ÖLDÜRDÜ

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Hakan P, ifadesinde, yaklaşık 2 ay önce Burak Işık ve iki arkadaşı ile caminin bahçesinde kavga ettiklerini söyledi. Bu nedenle üçünü de öldürmeyi planladığını ifade etti.