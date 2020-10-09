Son dakika haberi: Eşi tarafından öldürülen Bihter Yalçınsoy hakkında acı gerçek: Boşanmak için gideceği adliyeden tabutu çıktı!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşanan cinayetin ardından son dakika detayları da ortaya çıktı. 36 yaşındaki Rahman Yalçınsoy, 7 yıllık eşi Bihter Yalçınsoy'u üç yerinden bıçaklayıp öldürdü. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Son dakika haberine göre karısını bıçakladıktan sonra kaçan Rahman Yalçınsoy ise emniyet güçleri tarafından yakalandı. Cinayetin ardından ortaya çıkan acı gerçek ise herkesi duygulandırdı. Bihter Yalçınsoy'un öldürüldüğü gün boşanmak için adliyeye gideceği ortaya çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: BOŞANMAK İÇİN GİDECEĞİ ADLİYEDEN TABUTU ÇIKTI! KATİL EŞ...

İzmir'de, Bihter Yalçınsoy boşanma şartlarını konuşurken çıkan tartışmada, eşi Rahman Yalçınsoy tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Talihsiz kadının otopsisi, adliye binasındaki Adli Tıp'ta yapıldı.

İzmir'de dün Bihter ve Rahman Yalçınsoy'un boşanma davası vardı. Ayrıldıktan sonra Eskişehir'deki annesinin yanına dönen Bihter Yalçınsoy, duruşma için 2 gün önce İzmir'deki kardeşinin evine gelmişti. Önceki akşam boşanma şartlarını konuşmak için eve giden Rahman Yalçınsoy, çıkan tartışmada genç kadını bıçaklayarak öldürdü.