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Haberi: orman yangını son durum! Hatay’da orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı!

Gelen bilgisine göre, ’da ortaya çıkan yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Yaklaşık 4-5 kilometrelik alanı geçtiği belirtilen yangının Hatay’ın İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi’nde, yerleşim yerlerine yakın bir yerde ortaya çıktığı belirtildi. Bu noktada, Hatay’daki yangın ile ilgili son durumu merak eden vatandaşlar ‘Hatay yangın son dakika’ araştırması gerçekleştiriyor. İşte Hatay’daki yangın ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 9.10.2020 14:28 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Hatay orman yangını son durum! Hatay’da orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı!

'da bugün meydana gelen orman yangını, yerleşim yerlerindeki hayatı ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Hatay'ın Belen ve İskenderun ilçelerine yakın yerde gerçekleşen , 2 mahalleye sıçradı. Havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğü yangın henüz söndürülebilmiş değil. Bazı yerleşim yerleri emniyet güçleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edilirken, bir bina ile önünde duran araçlar yangın nedeniyle zarar gördü. Haberimizin içerisinden 'Hatay yangın'ı ile ilgili haberlerini bulabilir, son durum hakkında fikir sahibi olabilirsiniz…

HATAY'DA KORKUTAN YANGIN! ORMAN YANGINI MAHALLEYE SIÇRADI

Hatay'da ortaya çıkan yangın, çevrede yaşayan vatandaşların hayatını ciddi şekilde tehdit ediyor. Güvenlik güçlerinin havadan ve karadan müdahaleleri devam ederken, emniyet güçleri tedbir amaçlı bazı binaları boşalttı.

İşte Hatay yangını ile ilgili son dakika detayları;

Son Dakika Haberi: Hatay orman yangını son durum! Hatay’da orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı!

Belen İlçesi Sarımazı mahallesinde bilinmeyen bir nedenden çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Belen-İskenderun karayolunda seyreden araçların sürücüleri yoğun dumandan dolayı zor anlar yaşarken, orman yangını iki apartmana ve bir araca sıçradı.

Son Dakika Haberi: Hatay orman yangını son durum! Hatay’da orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı!

Apartmanlar önlem amaçlı boşaldığı için herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yerden 50 arazöz, 20 su tankı, 3 dozer, 300 personelle havadan da 2 uçak ve 2 helikopterle yangına müdahale ediyor.

Son Dakika Haberi: Hatay orman yangını son durum! Hatay’da orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı!

Orman işletme müdürlüğü ekiplerine, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri destek veriyor. Geniş bir alana yayılan orman yangını halen yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Orman yakınında bulunan evler önlem amaçlı boşaltlırken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, yangının saat 10.00 sıralarında çıktığı belirtildi.

Son Dakika Haberi: Hatay orman yangını son durum! Hatay’da orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı!

Yangına müdahalenin sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İskenderun ve Belen ilçelerimizi arasında bulunan Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, trafo patlaması sonucu meydana gelen orman yangınına, uçak, helikopter, arazöz ve dozerle müdahale yapılmaktadır. Şiddetli rüzgarların da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir.

Son Dakika Haberi: Hatay orman yangını son durum! Hatay’da orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı!

Risk altındaki yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır. Şiddetli rüzgarın etkisiyle havadan müdahalede zorluklar çekilen yangını en kısa sürede kontrol altına almak için söndürme çalışmaları hızla devam etmektedir."

Son Dakika Haberi: Hatay orman yangını son durum! Hatay’da orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı!

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Son Dakika Haberi: Hatay orman yangını son durum! Hatay’da orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı!
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