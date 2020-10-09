Son Dakika Haberi: Hatay orman yangını son durum! Hatay’da orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı!

Hatay'da bugün meydana gelen orman yangını, yerleşim yerlerindeki hayatı ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Hatay'ın Belen ve İskenderun ilçelerine yakın yerde gerçekleşen yangın, 2 mahalleye sıçradı. Havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğü yangın henüz söndürülebilmiş değil. Bazı yerleşim yerleri emniyet güçleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edilirken, bir bina ile önünde duran araçlar yangın nedeniyle zarar gördü. Haberimizin içerisinden 'Hatay yangın'ı ile ilgili son dakika haberlerini bulabilir, son durum hakkında fikir sahibi olabilirsiniz…

HATAY'DA KORKUTAN YANGIN! ORMAN YANGINI MAHALLEYE SIÇRADI

Hatay'da ortaya çıkan yangın, çevrede yaşayan vatandaşların hayatını ciddi şekilde tehdit ediyor. Güvenlik güçlerinin havadan ve karadan müdahaleleri devam ederken, emniyet güçleri tedbir amaçlı bazı binaları boşalttı.

İşte Hatay yangını ile ilgili son dakika detayları;