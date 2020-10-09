Son dakika haberi: Pendik'te kafede silahlı saldırının detayları ortaya çıktı!

YAŞANAN OLAYIN AYRINTILARI BELLİ OLDU

İddiaya göre daha önceden aralarında alacak verecek davası olan iki grup arasında tartışma çıktı. Daha sonra taraflar tartıştıkları yerden ayrıldı. Daha sonra Bilal Mukanoğlu, Adem V. , Ömer V. İle ismi öğrenilemeyen bir kişi ile birlikte Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde bulunan bir kafeye gelerek oturdu. Bir müddet sonra peşlerinden kafeye gelen diğer grup silahlarla masada oturanlara saldırdı. Saldırıda Bilal Mukanoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, Adem V. , Ömer V. İle ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.