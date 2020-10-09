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haberi... operasyonundan şok detaylar: Estetik ameliyat sonrası görüntülü parti

Merkezinin olduğu operasyonundan haberleri peş peşe geliyor. Swinger şebekesi üyesi bir çiftin tam altı ay boyunca 9 şehir gezdiği ve fuhuş için toplantılar katıldıkları ortaya çıktı. İHA'nın aktardığı bilgiye göre 'eş değiştirmeli' fuhuş operasyonuna katılan kadınların estetik yaptırdıkları, ameliyat sürecinden sonra swinger partilerine görüntülü konuşma yöntemiyle katıldıkları ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 08:14 Son Güncelleme: 9.10.2020 08:14 ABONE OL
Son dakika haberi... Swinger operasyonundan şok detaylar: Estetik ameliyat sonrası görüntülü parti

Sosyal medyadan haberleşen Gaziantep, Hatay, , Şanlıurfa, Malatya gibi şehirlerde buluşan fuhuş çetesi çökertildi. Operasyon sonucunda ortaya çıkan bilgiler herkesi şaşırttı. bilgisine göre çetesindeki kadınların yanak, dudak, göğüs ve popo estetiği yaptırdıkları estetik operasyonlardan sonra fiziken katılamadıkları sapkınlıklarına dijital yöntemle katıldıkları tespit edildi. Bir çiftin altı ayda 9 farklı ilde partiye katıldıkları ortaya çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: SWİNGER OPERASYONUNDAN ŞOK DETAYLAR! ESTETİK AMELİYAT SONRASI...

Adana merkezli 16 ilde 69 kişinin gözaltına alındığı swinger "eş değiştirmeli" fuhuş operasyonunda kadınların dudak, yanak, göğüs ve popo estetiği yaptırdıkları öğrenildi. Ayrıca şebeke üyesi bir çiftin 6 ay boyunca 9 il gezdiği ve fuhuş toplantılarına katıldıkları belirlendi.

Son dakika haberi... Swinger operasyonundan şok detaylar: Estetik ameliyat sonrası görüntülü parti

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin internet üzerinden (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, 35 evli çift ile 3 kadın ve 1 trans birey olmak üzere toplam 74 kişinin Türkiye genelinde gezerek belirli günlerde para karşılığında grup halinde birlikte olduklarını tespit etti.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, önceki gün Adana merkezli, Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne'de eş zamanlı 80 adrese 500 polisle şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, 69 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberi... Swinger operasyonundan şok detaylar: Estetik ameliyat sonrası görüntülü parti

Adreslerinde bulunmayan şüphelilerin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi. Evlerde arama yapan polis, çok sayıda fantezi ürünü, uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah ele geçirdi.

Şebekenin kendilerine internet üzerinden ulaşıp, grup halinde birlikte olmak isteyen zengin kişileri 'yolunacak kaz' diye adlandırdığı, evlerinin erzaklarını aldırdıkları öğrenildi. Şahısların para karşılığı fuhşun ardından da birbirlerine 'kaz yolundu' şeklinde mesaj attığı öne sürüldü.

Adana merkezli 11 ilde "Swinger" operasyonu 35 gözaltı kararı | Video

Son dakika haberi... Swinger operasyonundan şok detaylar: Estetik ameliyat sonrası görüntülü parti

Öte yandan, estetik ameliyat olan şebeke üyesi kadınların iyileşme sürecinde partilere katılamadıkları, bunun için de görüntülü konuşma yöntemiyle partiye dahil edildikleri öğrenildi. Ayrıca şebeke üyesi bir çiftin 6 ay boyunca 9 il gezdiği ve fuhuş toplantılarına katıldıkları belirlendi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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Son dakika haberi... Swinger operasyonundan şok detaylar: Estetik ameliyat sonrası görüntülü parti
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