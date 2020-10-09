Son dakika haberi... Swinger operasyonundan şok detaylar: Estetik ameliyat sonrası görüntülü parti

Sosyal medyadan haberleşen Gaziantep, Hatay, Adana, Şanlıurfa, Malatya gibi şehirlerde buluşan fuhuş çetesi çökertildi. Operasyon sonucunda ortaya çıkan bilgiler herkesi şaşırttı. Son dakika bilgisine göre swinger çetesindeki kadınların yanak, dudak, göğüs ve popo estetiği yaptırdıkları estetik operasyonlardan sonra fiziken katılamadıkları sapkınlıklarına dijital yöntemle katıldıkları tespit edildi. Bir çiftin altı ayda 9 farklı ilde partiye katıldıkları ortaya çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: SWİNGER OPERASYONUNDAN ŞOK DETAYLAR! ESTETİK AMELİYAT SONRASI...

Adana merkezli 16 ilde 69 kişinin gözaltına alındığı swinger "eş değiştirmeli" fuhuş operasyonunda kadınların dudak, yanak, göğüs ve popo estetiği yaptırdıkları öğrenildi. Ayrıca şebeke üyesi bir çiftin 6 ay boyunca 9 il gezdiği ve fuhuş toplantılarına katıldıkları belirlendi.