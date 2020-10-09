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Son dakika: 'da bir kadın, 'kadın sevgilisiyle' birlik olup kocasını vurdurttu

Akıllara durgunluk veren olay 'da meydana geldi. Son dakika haberine göre eşcinsel olan A.O. isimli kadın, yine kendisi gibi eşcinsel olan kadın komşusu ile ilişki yaşıyordu... Bir süredir sevgilisi ile aynı evi paylaşan A.O., kadın sevgilisiyle birlikte kiralık katil tutarak kendilerine engel olacağını düşündüğü kocası H.O.'yu vurdurttu. Silahlı saldırı sonucu yaralanan H.O. hastaneye kaldırılırken kadınlar gözaltına alındı. Saldırgan şahıs ise aranıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 13:07 Son Güncelleme: 9.10.2020 13:44 ABONE OL
Son dakika: Ordu'da bir kadın, 'kadın sevgilisiyle' birlik olup kocasını vurdurttu

Olay, ilçeye bağlı Çınarlık Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşcinsel olduğu iddia edilen A.O., yine eşcinsel kadın komşusu H.S. ile birlikte oldu. Bir süre birlikte yaşayan kadın çift, iddiaya göre A.O.'nun kocası H.O.'yu, ilişkilerine mani olmasın diye öldürtmek istedi.

KİRALIK KATİL TUTTUKLARI İDDİASI

Birlikte yaşadığı H.S. isimli kadın komşusu ile birlikte kiralık katil bulan A.O., iddiaya göre kocasını Çınarlık Mahallesi'nde silahla vurdurttu. Ağır yaralanan H.O. önce Ünye, ardından ise Ordu Devlet Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili yaptığı geniş çaplı incelemede, kadınların birlikte yaşadığını ve eşcinsel olduklarının bilgisine ulaştı. Kadınlar ve olayda yardımı bulunan iki kişi daha gözaltına alınırken, H.O.'yu yaralayan şahsı arama çalışmaları ise sürüyor.

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Son dakika: Ordu'da bir kadın, 'kadın sevgilisiyle' birlik olup kocasını vurdurttu
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