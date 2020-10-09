Son dakika: Siyanürlü aile faciasında yeni gelişme! Tefeciler kayınvalide adına da senet düzenlemiş...

'DAMADIMIN EVİNİN ETRAFINDA DOLAŞIYORMUŞ'

Şüphelilerden R.O. isimli şahsı tanımadığını kaydeden Sıdıka Aydoğmuş, şöyle konuştu:

"Bu ismi damadımdan duymuştum. Damadım bu şahısla ortaklık yaptığını söylemişti. Bu şahsın aracını sermaye olarak sunduğunu, damadımın da bakkal dükkanını satarak 105 TL'yi sermaye olarak verdiğini duymuştum. Araç R.O.'nun üzerine kayıtlıydı ancak damadım kullanıyordu. R.O. ve damadımın bilgisayar yazılım işi kurduklarını biliyorum. Bu şahsı hiç görmedim. Kendisiyle hukuki bir ticaretim kesinlikle olmadı. Damadımın anlattığı kadarıyla biliyorum. Bu kişi ile herhangi bir sözleşme de yapmadım. Damadımın, kızımın ve torunlarımın ölümünden Cahit Ülkü isimli şahsın sorumlu olabileceğini düşünüyorum. Olay gecesi saat 22.00 sıralarında Cahit Ülkü, damadımın evinin etrafında dolaşırken, site sakinleri hırsızlıktan şüphe duyup, polisi arıyor. Bu şahıs polisin gelmesiyle apartmanın bodrumunda yakalanıyor. Ne için gezdiği sorulduğunda, damadım Selim Şimşek'in arkadaşı olduğunu, kendilerine ulaşamadığını söylüyor. Polis de çilingir çağırarak damadımın evinin kapısını açıyor. Damadım, kızım ve iki torunumun cansız bedenlerine ulaşılıyor. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim."

Çetenin kendi adına sahte senet ve sözleşmeler hazırlandığını da ifade eden Aydoğmuş, "Cahit Ülkü, R.O. ve Selim Şimşek, yazılı ve imzalı 'sözleşmedir' başlıklı evrak ile diğer bahse konu yaklaşık 350 bin TL'yi bulan senet ve sözleşmeler kesinlikle benim tarafımdan hazırlanan ya da imzalanan evraklar değildir. Bu evrakların hiçbirinden haberim yoktur. Adı geçen şahısların hiçbirini kesinlikle görmedim. Hiçbir şekilde kendileri ile bir araya gelmedim. Bu şahıslar ile de kesinlikle herhangi bir ticaretim olmamıştır. Damadım Selim Şimşek'in rahmetli olmasına kadar bu şahısların adını kesinlikle hiç duymadım."

'BİZİ YAKTILAR'

Selim Şimşek'in kayınpederi Kamil Aydoğmuş da eşinin imzasının taklit edildiği senetler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Senetlerin arkasına rahmetli damada ciro yaptırmışlar. Biz adamları tanımıyoruz, adamları görmedik. Ne senet ne de başka bir şey. Diyelim ki senet verdik, bu senedin karşılığında ne var? Ev yok, araba yok, para yok, hiçbir şey yok. 350 bin liralık senet var. Yani bu nedir? Bu çocuğu sıkıştırdılar. Adalet yerini bulacak, cezasını çeksinler. Çünkü benim 4 çocuğum gitti. Ben onların tırnağına dünyayı değişmezdim. Ama hepsi rahmetli oldu gitti. Biri 9, diğeri 5 yaşında torunum, damadım hepsi gitti. Ocak söndü bizi yaktılar. Onlar da yansın. Adalet yerini bulsun inşallah."