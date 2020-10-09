Swap işlemi nedir ve nasıl yapılır? Swap faizi nedir, ne demektir?

Merkez Bankası'nın yaptığı işlemlerin ardından Swap işlemi hakkındaki araştırmalar da artış gösteriyor. Yatırımcılarla beraber haber takibi yapan vatandaşlar da Swap işleminin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını öğrenmeye çalışıyor. Peki, Swap nedir, işlemi nasıl yapılır? Swap faizi ne demek?

SWAP NEDİR?

Swap yani bir diğer adıyla takas; iki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işleme verilen isimdir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanıyor. Swap, özellikle döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor.

SWAP İŞLEMİ NEDİR?

Piyasalardaki swap işlemleri, farklı faiz türlerine sahip olan borçların birbirleriyle değişimi olarak tanımlanabilir. Swap; genelde faiz oranlarına, hisse senedi endekslerine veya döviz kurlarına bağlı olarak işlem görür. Swap işlemleri, kısa zaman içerisinde; en çok kullanımda olan finans işlemlerinden birisi haline gelmiştir.

Swap oranları, bir kişinin; kısa vadeli piyasalar karşısında talep ettiği sabit oranlardır. Swap oranları, piyasada birbirinden farklı swap türlerine uygulanmaktadır. Bir para takası, başka bir para biriminde olanlar için; bir nevi faiz ödemelerinin takasıdır.

İşlem yapılacak paritede, farklı iki para biriminin faiz oranları arasında hesaplanan fark; swap oranını belirlemektedir. Bir swap oranı işlemindeki takasın sabit oranlı kısmının nakit akışı, işlem yapıldığında belirlenebilir. Değişken oranlı kısmının nakit akışı ise, sıfırlama tarihlerinde periyodik olarak belirlenmektedir.

SWAP FAİZİ NEDİR?

Swap faizinin artmasının TL'nin dolar karşısındaki düşüşünden yararlanmaya çalışan yabancı yatırımcıların kaybının sonuçlanmasını sağlayan bir hamledir. Swap faizlerinin artması TL'yi satıp dolar almak isteyen yatırımların önünü kısa vadede kesip, durumu lehe çevirmeye yarar.