Trabzon’da korkutan yangınlar

Trabzon'da ormanlık alanda çıkan yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ve AFAD ekiplerince söndürme işlemleri sürdürülüyor.

TRAFO PATLAMASI YANGINA NEDEN OLDU

Sevinç mahallesinde yazlık evlerin olduğu alanda elektrik trafosunun patlaması sonucu kopan teller, ormanlık alana düştü. Yaklaşık 300 dönümlük ormanlık alana yayılan alevlere Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Maçka belediyeleri ile Orman Müdürlüğü arazözleri tarafından yaklaşık 10 ekip yangına müdahale ediyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre; yangının kontrol altına alınan yangında söndürme ve soğutma çalışmalarına geçildi.

CAN KAYBI YOK

Sevinç mahallesi sakinlerinden Nebahat Şahinoğlu (75), "Öğlen saatlerinde evimizin alt kısmındaki ormanlık alanda büyük bir patlama oldu. Dışarı çıkıp baktığımda elektrik trafosu patlamış ve elektrik telleri ormanlık alana düşmüştü.

Ormanlık alan hemen yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri geldi ve söndürmeye çalışıyorlar. Şükürler olsun ki can kaybı yaşanmadı. Yukarı kısımlarda kullanılmayan boş 2 yapı yandı." dedi.

BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE

Öte yandan; yangının yaşandığı alanda incelemelerde bulunan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, "Sevinç mahallemizdeki elektrik trafosundan meydana gelen yangın rüzgârın etkisiyle üst kısımlara sıçradı. Yaklaşık 300 dönümlük 2 ayrı yerdeki yangınlara Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Maçka Belediyesi, AFAD ekipleri ve jandarma ekiplerimiz müdahale ediyor. Şükürler olsun ki çıkan yangında can kaybı olmadı. Yangında yukarı kısımlarda kullanılmayan küçük boş ev yandı. Şuan yangın kontrol altına alınmış durumda ve soğutma çalışmaları sürüyor." dedi.