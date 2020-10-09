Üniversiteli öğrencilerden öğrencilere destek

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN BESNİ'YE BİR YENİ OKUL DAHA GELİYOR

Adıyaman Valiliğinde gerçekleştirilen imza töreni ile Besni İlçesine bağlı Hacıhalil Köyüne 2 derslikli bir okul daha yapacaklarını belirten Boğaziçi Üniversitesi Proje Koordinatörü Alperen Girgin, yeni okul projesi hakkında şu bilgileri verdi:

"BÜYAP tarafından yaptırılan okulumuza yeniden gelerek bakım ve onarım çalışmalarımızı yaptık. Öğrencilerimize Adıyaman Nemrut Kulübünün de desteği ile Kırtasiye yardımında bulunarak 4 bilgisayar verdik. Hepimiz çok mutluyuz ancak yeni okul projesi daha gerçekleştireceğiz. Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleri sonrasında Besni'ye bir okul daha yaptırma kararı aldık.. Bununla ilgili olarak sayın Adıyaman Valimiz Mahmut Çuhadar ile protokol imza törenimizi gerçekleştirdik. Umarım yeni yapacağımız okulu da en kısa zamanda bitirip eğitim ve öğretime açarak öğrencilerimizi mutlu etmeyi başarırız. Eğitim geleceğimiz için çok önemli ve izler bu bölgenin öğrencilerine iyi örnek olmak istiyoruz. Gelecekte onlar da bizim gibi okuyup, mezun olup daha iyi projelere imza atsınlar istiyoruz. "