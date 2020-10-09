Üniversiteli öğrencilerden öğrencilere destek

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü üyeleri de "Bir Köyümüz Var Komitesi" ve Adıyaman toplum Birliği Üyeleriyle Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü (BÜYAP) öğrencileri tarafından yaptırılan Yazıbeydilli Köyü Şehit Hasan Gülten İlkokulunun dış cephe ve dersliklerin boyanmasına yardım ederek, öğrencilere yeni eğitim ve öğretim sezonu öncesinde kırtasiye malzemeleri dağıtarak çocukları mutlu etti.
Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü (BÜYAP) Başkanı Engin Kundakçı;"Bizden önceki dönemlerde mezun olan öğrenci arkadaşlarımızın tamamladığı proje ile eğitim ve öğretime giren okulumuzda 5 yıl sonra bakım çalışmaları yaparak öğrencilerimizi mutlu etmeye çalıştık. Bizlere Adıyaman'da her zaman destek olan Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü üyeleriyle birlikte okulun dış cephesini ve dersliklerini boyayıp yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirdik. Öğrencilerimize sponsorlarımızın desteği ile temin ettiğimiz kırtasiye malzemelerini de dağıttık. Şimdi okulların açılması ile birlikte öğrencilerimizin çoğu eksikleri giderilmiş oldu" dedi.
Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü olarak Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü (BÜYAP) ile birlikte Şehit Hasan Gülten İlkokuluna yardım yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Kulüp Başkanı İsmet Atay, şöyle konuştu:
"Yıllardır Yazıbeydilli Köyü Şehit Hasan Gülten İlkokuluna her konuda desteğimizi sürdürüyoruz. Bu yıl bizler Boğaziçi Üniversitesinin gençleriyle birlikte yine buradayız. Okulumuzun boyanması konusunda gençlerimizle birlikte çalıştık. Onların Adıyaman'da olması, bugün yeni bir okulun daha yapılmasına da vesile oldu.
Ben kendilerini kutluyor, teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz pazartesi günü ders zilinin çalması ile sınıfları yeniden dolduracak. Onların kırtasiye ihtiyaçlarını bağışçılarımızın desteği temin ederek dağıttık. Bütün çocuklarımızın yüzündeki gülümseme her şeye değer diye düşünüyoruz. Ayrıca "Adıyaman Toplum Birliği" tarafından gerçekleştirdiğimiz "Yaşamak İçin spor Yap" projesi kapsamında yine okulumuza spor malzemeleri ve satranç takımları temin ederek teslim ettik. Biz yeni eğitim ve öğretim yılının Koronavirüs'ten uzak sağlıklı ve başarılı geçmesini diliyoruz."
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN BESNİ'YE BİR YENİ OKUL DAHA GELİYOR
Adıyaman Valiliğinde gerçekleştirilen imza töreni ile Besni İlçesine bağlı Hacıhalil Köyüne 2 derslikli bir okul daha yapacaklarını belirten Boğaziçi Üniversitesi Proje Koordinatörü Alperen Girgin, yeni okul projesi hakkında şu bilgileri verdi:
"BÜYAP tarafından yaptırılan okulumuza yeniden gelerek bakım ve onarım çalışmalarımızı yaptık. Öğrencilerimize Adıyaman Nemrut Kulübünün de desteği ile Kırtasiye yardımında bulunarak 4 bilgisayar verdik. Hepimiz çok mutluyuz ancak yeni okul projesi daha gerçekleştireceğiz. Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleri sonrasında Besni'ye bir okul daha yaptırma kararı aldık.. Bununla ilgili olarak sayın Adıyaman Valimiz Mahmut Çuhadar ile protokol imza törenimizi gerçekleştirdik. Umarım yeni yapacağımız okulu da en kısa zamanda bitirip eğitim ve öğretime açarak öğrencilerimizi mutlu etmeyi başarırız. Eğitim geleceğimiz için çok önemli ve izler bu bölgenin öğrencilerine iyi örnek olmak istiyoruz. Gelecekte onlar da bizim gibi okuyup, mezun olup daha iyi projelere imza atsınlar istiyoruz. "