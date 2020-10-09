Yaşlı kadını rehin almıştı: Tutuklandı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; İzmit Karabaş Mahallesi Asım Efendi Sokak üzerinde önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir binaya giren eli bıçaklı G.A. isimli şahıs önce binanın 2. katında bulunan hukuk bürosuna girmeye çalıştı. Başarılı olamayan kişi daha sonra bir üst katta bulunan Emine Demir isimli yaşlı kadının dairesine çıkarak zili çaldı ve kapının açılması ile eve zorla girdi. Evde yalnız bulunan kadın balkona çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Evden gelen bağırışıma sesleri üzerine çevredekiler durumu 112 acil yardım hattına bildirdi. G.A. ise balkona çıkarak "Abim ve o sarı kadın buraya gelecek" diye bağırdıktan sonra içeri girdi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldıktan sonra itfaiye aracının merdiveni ile balkona ulaşarak yaşlı kadını kurtardı. Ardından ise biber gazları atarak evde bulunan G.A isimli saldırganı etkisiz hale getirdi. Merdivenli araç ile aşağı indirilen ve büyük şok yaşayan Emine Demir ambulansa alınarak kontrol amaçlı Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Etkisiz hale getirilen G.A. ise gözaltına alınarak Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan G.A isimli zanlı sabah saatlerinde tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şahıs sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı. Şahısın cezaevinde yeni çıktığı ve hırsızlık suçundan sabıkası bulunduğu öğrenildi. Zanlının hırsızlık amacı ile binaya girdiği ancak hukuk bürosunda fark edilince kaçmak isterken panikleyip üst katta oturan Emine Demir'i rehin aldığı üzerinde duruluyor