Son dakika: Bunu yapmayana ceza yağdı! Yayaya öncelik vermeyen sürücüler dikkat

Antalya'da trafik yoğunluğunun çok fazla olduğunu, 1 milyon 200 bin aracın kentte trafiğe kayıtlı olduğunu anlatan Doğan, "Yayalarımız da bu yolları kullanma hakkına sahip. Sürücülerimizden anlayış bekliyoruz. Genelde uyarma yolunu seçiyoruz ama ihlal edenlere de cezai işlem uygulanıyor" dedi.