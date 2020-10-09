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Son dakika: Bunu yapmayana ceza yağdı! Yayaya öncelik vermeyen sürücüler dikkat

Son dakika gelen habere göre Antalya'da, yapılan yol uygulamasında geçidini kullananlara öncelik vermeyen ve hareket halindeyken cep telefonuyla görüşen sürücülere ceza yağdı. 1 saatlik uygulamanın ilk 10 dakikasında, 9 sürücüye toplam 4 bin 452 TL idari para cezası kesildi.

DHA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 08:51 Son Güncelleme: 9.10.2020 09:03 ABONE OL
Bunu yapmayana ceza yağdı! Yayaya öncelik vermeyen sürücüler dikkat

' öncelikli kent' profili çizen Antalya'daki şehir içi yollarda, yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü bulunuyor.

Bunu yapmayana ceza yağdı! Yayaya öncelik vermeyen sürücüler dikkat

Sürücüler geçidine adım atan tüm yayalara geçiş üstünlüğü hakkını vermek zorundayken, kent içinde zaman zaman yapılan denetimlerle bu kuralın uygulanıp uygulanmadığı tespit ediliyor.

Bunu yapmayana ceza yağdı! Yayaya öncelik vermeyen sürücüler dikkat

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı zaman dilimlerinde denetim yaparak, kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası uyguluyor.

Bunu yapmayana ceza yağdı! Yayaya öncelik vermeyen sürücüler dikkat

geçidine sivil memur yerleştirilip yayaya geçiş hakkı tanımayan tüm sürücüler yaka kamerası ile kayıt altına alınarak 100 metre ilerideki uygulama noktasına bildiriliyor. Kurala uymayan sürücülere 598 TL para cezası uygulanıyor.

Bunu yapmayana ceza yağdı! Yayaya öncelik vermeyen sürücüler dikkat

Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen uygulamada, sürücülere ceza yağdı. 1 saatlik uygulamanın ilk 10 dakikasında 9 sürücüye idari para cezası verildi.

Bunu yapmayana ceza yağdı! Yayaya öncelik vermeyen sürücüler dikkat

Ortalama dakikada bir sürücüye ceza yazılan uygulamada, 6 sürücüye yayaya geçiş üstünlüğü kuralına uymaması, 3 sürücüye ise hareket halindeyken cep telefonuyla konuşma nedeniyle işlem yapıldı. 10 dakikalık uygulamada toplamda 4 bin 452 TL'lik idari para cezası düzenlendi.

Bunu yapmayana ceza yağdı! Yayaya öncelik vermeyen sürücüler dikkat

Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cemil Doğan, trafikte geçitlerinde önceliğin yayanın olduğunu söyledi.

Bunu yapmayana ceza yağdı! Yayaya öncelik vermeyen sürücüler dikkat

Antalya'da trafik yoğunluğunun çok fazla olduğunu, 1 milyon 200 bin aracın kentte trafiğe kayıtlı olduğunu anlatan Doğan, "Yayalarımız da bu yolları kullanma hakkına sahip. Sürücülerimizden anlayış bekliyoruz. Genelde uyarma yolunu seçiyoruz ama ihlal edenlere de cezai işlem uygulanıyor" dedi.

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Son dakika: Bunu yapmayana ceza yağdı! Yayaya öncelik vermeyen sürücüler dikkat
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