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Yemeğin tuzunu beğenmeyen kocasını bıçakladı!

’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dini nikahlı karı kocanın 'yemek tuzu' tartışmasında kan aktı. 46 yaşındaki Nazım T. yemeğin tuzunu beğenmeyip 23 yaşındaki eşi Merve A.'yı uyarınca çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nazım T., eşinin üzerine yürüyünce Merve A. da mutfaktan aldığı bıçakla Nazım T.'yi göğsünden yaraladı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken eşi gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 08:43 Son Güncelleme: 9.10.2020 09:25 ABONE OL
Yemeğin tuzunu beğenmeyen kocasını bıçakladı!

Olay, gece saat 12.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi 5. Güzel sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İş yerinden evine gelen Nazım T. yemek için 2 yıllık dini nikahlı eşi Merve A.'nın hazırladığı sofraya oturdu.

Yemeğin tuzunu beğenmeyen kocasını bıçakladı!

Eşi Merve A.'nın hazırladığı yemeğin tuzunu az bulan Nazım T. eşini uyardı. Bu nedenle çift tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sırasında Nazım T. imam nikahlı eşinin üzerine yürürken Merve A. mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Nazım T.'yi göğsünden yaraladı.

Yemeğin tuzunu beğenmeyen imam nikahlı eşini bıçakladı | Video

Yemeğin tuzunu beğenmeyen kocasını bıçakladı!

Nazım T. kanlar içinde yere yığılırken eşinin durumunu gören Merve A. durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yemeğin tuzunu beğenmeyen kocasını bıçakladı!

Dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanan Nazım T., polis ekiplerine bıçağı kendi kendine sapladığını söylerken Merve A. eşini tartışma sırasında bıçakladığını itiraf etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Nazım T., Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yemeğin tuzunu beğenmeyen kocasını bıçakladı!

"SEN SOR DİYE BIÇAKLADIM"

Tedavi altına alınan Nazım T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Merve A. kendisini görüntüleyen basın mensuplarının 'Eşinizi neden bıçakladınız?" sorusuna, "Sen sor diye bıçakladım." diye cevap verdi.

Yemeğin tuzunu beğenmeyen kocasını bıçakladı!

Gözaltına alınan 1 çocuk annesi Merve A.'nın emniyetteki işlemleri sürerken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yemeğin tuzunu beğenmeyen kocasını bıçakladı!
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