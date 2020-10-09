Yemeğin tuzunu beğenmeyen kocasını bıçakladı!

"SEN SOR DİYE BIÇAKLADIM"

Tedavi altına alınan Nazım T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Merve A. kendisini görüntüleyen basın mensuplarının 'Eşinizi neden bıçakladınız?" sorusuna, "Sen sor diye bıçakladım." diye cevap verdi.