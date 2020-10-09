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Yürek yakan olay! Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi!

Emekli emniyet müdürü Oğuz Oral Aydın (54), 'dan 'ya geldiği yolcu otobüsünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aydın'ın yanındaki eşi Songül Aydın, "Ben sensiz nasıl yaşarım" diyerek, ağladı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 12:55 Son Güncelleme: 9.10.2020 12:55 ABONE OL
Yürek yakan olay! Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi!

Hatay'dan Antalya'nın Serik ilçesine gelen yolcu otobüsünde eşiyle seyahat eden emekli emniyet müdürü Oğuz Oral Aydın, aniden fenalaştı. Eşi Songül Aydın'ın çığlıkları üzerine sürücü, otobüsü yol kenarına çekip 112 Acil'i aradı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Aydın, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Songül Aydın ise "Ben sensiz nasıl yaşarım?" diyerek, gözyaşı döktü. Kadını, polisler ve sağlık ekipleri, teselli etmeye çalıştı. Otobüs yolcularından Mehmet Tatar, "Hatay'dan Antalya'ya geliyorduk.

Serik Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Oğuz Oral Aydın'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ben de tüm yolcular gibi uyuyordum. Aniden bağrışma oldu ve şoför otobüsü yolun sağına çekerek durdurdu. Hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdik" dedi.

Bir dönem Antalya'de emniyet müdür yardımcısı olarak da görev yapan Oğuz Oral Aydın, 2015 yılında başmüfettişlikten emekli oldu.

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Yürek yakan olay! Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi!
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