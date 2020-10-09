Yürek yakan olay! Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi!

Serik Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Oğuz Oral Aydın'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ben de tüm yolcular gibi uyuyordum. Aniden bağrışma oldu ve şoför otobüsü yolun sağına çekerek durdurdu. Hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdik" dedi.