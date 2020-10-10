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Tüneli Ankara yönü ulaşıma kapanacak

Türkiye'nin en önemli geçiş noktası olarak gösterilen geçişi ile ilgili son dakika bilgisi geldi. 'nun Tüneli Ankara kesiminde, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması nedeniyle ulaşım sağlanamayacak. Tünelin İstanbul- Ankara yönü 12 Ekim Pazartesi gününden itibaren 32 gün ulaşıma kapalı kalacak.

AA
Giriş Tarihi: 10.10.2020 16:40 Son Güncelleme: 10.10.2020 16:50 ABONE OL
Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü ulaşıma kapanacak

Karayolları Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezinden alınan bilgiye göre, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması gerçekleştirilecek.

Bu nedenle 12 Ekim tarihinden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi ulaşıma kapanacak.

Güzergahtan geçecek sürücüler, Kaynaşlı Gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilecek. D-100 Kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüler, Anadolu Otoyolu'na Abant kavşağından giriş yapacak.

Çalışmaların 12 Kasım'da tamamlanmasının ardından, yol yeniden ulaşıma açılacak.

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Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü ulaşıma kapanacak
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