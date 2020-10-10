Bu haftanın BİM 16 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftanın katalog ürünlerinde 64 GB USB Bellek, Taşınabilir SSD Hafıza 256 GB, Işıklı Mercekli Okuma Çubuğu, Abajur USB Led Lamba gibi ürünler indirimler ile birlikte fırsat ürünleri olarak Cuma günü raflarda yerini alacak. Peki; BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM 16 Ekim aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 EKİM 2020

BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. İşte BİM 16 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu tam listesi!