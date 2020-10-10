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Haberler Yaşam Haberleri Bu haftanın BİM 16 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Bu haftanın 16 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda; Fakir Stant Mikser Mutfak Şefi, 2'li Porselen Kupa, Borosilikat Cezve, 9 Parça Mutfak Seti, Midi Kare Borcam gibi ürünler yer alırken geniş yelpazede ve indirimlerde ürünler ile vatandaşlara cazip fırsatlar sunuluyor. Haberimizin içerisinden ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.10.2020 07:51 Son Güncelleme: 10.10.2020 07:52 ABONE OL
BİM 16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Bu haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftanın katalog ürünlerinde 64 GB USB Bellek, Taşınabilir SSD Hafıza 256 GB, Işıklı Mercekli Okuma Çubuğu, Abajur USB Led Lamba gibi ürünler indirimler ile birlikte fırsat ürünleri olarak Cuma günü raflarda yerini alacak. Peki; ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM 16 Ekim aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 EKİM 2020

kataloğu tam liste halinde yayınlandı. İşte BİM 16 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

BİM 16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 EKİM 2020

BİM 16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 EKİM 2020

BİM 16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 EKİM 2020

BİM 16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 EKİM 2020

BİM 16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 EKİM 2020

BİM 16 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 EKİM 2020

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Bu haftanın BİM 16 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
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