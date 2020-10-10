Milli Piyango İdaresi Çılgın Sayısal Loto sonuçları için sorgulamalar tüm hızıyla sürüyor. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri canlı ve noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonuçları merak ediliyor. Bugün (10 Ekim) MPİ ile yapılan canlı çekilişle, Milli Piyango Online'dan bilet alan şans oyunu severler Çılgın Sayısal loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Ekim MPİ Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango'da yeni dönem ile beraber Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları da ilgiyle takip ediliyor. Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanan çekiliş sonuçları bugün yine sahiplerini bulacak. 68 milyon 742 bin liralık dev ikramiyeyi kazanmak isteyenler ise çılgın sayısal loto sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor.
İşte, MPİ 10 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) hızlı bilet sorgulama ekranı…
Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
Sayısal Loto çekilişi, 10 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ
Çılgın Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki çekilişi bu akşam noter huzurunda yapılacak. Önceki haftalarda tüm rakamları doğru bilen bir kişinin çıkmaması nedeniyle ödül de 68 Milyon TL'ye kadar yükseldi.
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.