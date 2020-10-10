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Çılgın sonuçları açıklandı mı? 10 Ekim MPİ Online ve hızlı bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği Çılgın sonuçları için geri sayım an itibariyle başladı. Haftanın üç günü gerçekleşen çekilişte bu hafta ikramiye tutarı 68 milyon 742 bin lira oldu. Kuponlarını dolduran vatandaşlar canlı ve noter huzurunda açıklanan çekiliş sonuçlarını sorgulamaya başladı. İdaresi (MPİ) MP TV üzerinden yapılacak canlı çekiliş yayınıyla belli olan Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Ekim MPİ ve hızlı bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar…

Giriş Tarihi: 10.10.2020 19:22 ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Ekim MPİ Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı

İdaresi Çılgın sonuçları için sorgulamalar tüm hızıyla sürüyor. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri canlı ve noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonuçları merak ediliyor. Bugün (10 Ekim) MPİ ile yapılan canlı çekilişle, 'dan bilet alan şans oyunu severler loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki açıklandı mı? 10 Ekim MPİ Milli Piyango Online ve hızlı bilet sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ İLE SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI!

Milli Piyango'da yeni dönem ile beraber da ilgiyle takip ediliyor. Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanan çekiliş sonuçları bugün yine sahiplerini bulacak. 68 milyon 742 bin liralık dev ikramiyeyi kazanmak isteyenler ise çılgın sayısal loto sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor.

İşte, MPİ 10 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) hızlı bilet sorgulama ekranı…

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Ekim MPİ Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANIYOR- 10 EKİM 2020

Çılgın sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

Sayısal Loto çekilişi, 10 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA ÖDÜL 68 MİLYON TL!

Loto'nun yeni dönemdeki çekilişi bu akşam noter huzurunda yapılacak. Önceki haftalarda tüm rakamları doğru bilen bir kişinin çıkmaması nedeniyle ödül de 68 Milyon TL'ye kadar yükseldi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Ekim MPİ Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı

SEN SEÇ!

Sen seç, Online Çılgın 'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

KURALLAR

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Ekim MPİ Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı
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