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’in Kovid aşısı ilk gönüllüye yapıldı

Kovid-19’a karşı ’de geliştirilen aşı, Faz 3 çalışmaları kapsamında gönüllü olan . ’e yapıldı. Gün, “Çok heyecanlıyım” dedi

Giriş Tarihi: 10.10.2020 ABONE OL
Çin’in Kovid aşısı ilk gönüllüye yapıldı
Kovid-19'a karşı Çin'de geliştirilen ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından onaylanan aşının Faz 3 çalışmalarına Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi'nde başlandı. Hastanenin Acil Tıp Uzmanı Dr. Cem Gün, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftahar Köksal'ın yürüttüğü klinik çalışmaya başvuran ilk aşı gönüllüsü oldu. Gün, "Faz 3 çalışmasına ilk gönüllü olarak girdim. Bu benim için bir fırsat, hocama teşekkür ediyorum. Umarım aşı grubundayımdır ve 2 hafta sonra antikor oluştururum, hastalarıma daha rahat bakabilirim veya hasta olmam ve çevremdekilere hastalık bulaştırmam. Çok mutluyum, heyecanlıyım" dedi. Prof. Dr. Köksal ise "Aşının etkinliğini, yan etkisini ve etkinlik süresinin ne kadar devam ettiğini tespit etmeye çalışacağız. En az bir yıl takip etmek gerekiyor ki aşı bir yıl boyunca koruyacak mı?" diye konuştu.
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Çin’in Kovid aşısı ilk gönüllüye yapıldı
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