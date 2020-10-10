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'da kayıp kişinin trafik kazasında öldüğü belirlendi

'da ailesinin 5 gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişiden kötü haber geldi. 200 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta kimse bulunmayınca bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı. Bir süre sonra, devrilen arabadan fırladığı belirlenen Satılmış Yuvarlak'ın cansız bedenine ulaşıldı.

AA
Giriş Tarihi: 10.10.2020 19:30 ABONE OL
Çorum'da kayıp kişinin trafik kazasında öldüğü belirlendi

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir aracın yaklaşık 200 metre yükseklikten uçuruma devrildiği ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışma sonucu araca ulaştı.

Araçta kimsenin bulunmaması üzerine yapılan araştırmada, sürücü Satılmış Yuvarlak'ın (51) devrilirken otomobilden fırladığı belirlendi.

Yaklaşık 50 metre mesafede ulaşılan iki çocuk babası Yuvarlak'ın cesedi, Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yuvarlak'ın 5 gün önce ayrıldığı evine geri dönmemesi üzerine ailesinin Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmasının ardından arama çalışması başlatılmıştı.

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Çorum'da kayıp kişinin trafik kazasında öldüğü belirlendi
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