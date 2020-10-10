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'da öldürülen 2 kişi toprağa verildi

'nin ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından evlerinden alınarak canice katledilen iki kişi, otopsilerinin tamamlanmasından sonra bugün köylerinde toprağa verildi.

İHA
Giriş Tarihi: 10.10.2020 18:40 Son Güncelleme: 10.10.2020 18:41 ABONE OL
Çukurca'da öldürülen 2 kişi toprağa verildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce öldürülen 2 kişi, yapılan otopsilerinin ardından toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre olay, dün Çukurca'nın Kayalık köyü Meşelik mezrasında meydana geldi.

Hakkari’de 2 kişi evlerinden zorla alınarak öldürüldü

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından öldürülen A.S. (50) ve O.B. (24) isimli vatandaşların cenazeleri, Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Hakkari Tekser Mezarlığı'nda toprağa verildi. Konuyla ilgili jandarmanın başlattığı çalışma ise genişletilerek devam ediyor.

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Çukurca'da öldürülen 2 kişi toprağa verildi
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