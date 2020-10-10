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’de arazi kavgası: Baba ve oğlu yaralandı, operatör öldü

’nin Çivril ilçesinde arazi düzenleme konusunda çıkan kavgada araziyi düzenleyen operatör hayatını kaybederken, baba ve oğlu yaralandı. İki tarla sahibinin daha önce de kavga ettikleri ve husumetli olduğu öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 10.10.2020 23:10 Son Güncelleme: 10.10.2020 23:23 ABONE OL
Denizli’de arazi kavgası: Baba ve oğlu yaralandı, operatör öldü

Olay, Çivril ilçesi Çıtak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokca mevkiinde arazisi bulunan Bayram (60) ve oğlu Selim İ. (20), operatör Mustafa T. (46) ile birlikte arazi düzenlemesi yapmaya başladı.

Arazinin yakınında belli bir alanın sahibi olduğu iddia edilen Osman Ç. (46), karşı tarafla tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Osman Ç'nin yanındaki tüfekle açtığı ateş sonucu operatör Mustafa T., Bayram ve oğlu Selim İ. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, operatör Mustafa T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Baba ve oğlu ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri tarafından Osman Ç. gözaltına alındı. Savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemelerden sonra operatör Mustafa T.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İki tarla sahibinin daha önce de kavga ettikleri ve husumetli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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Denizli’de arazi kavgası: Baba ve oğlu yaralandı, operatör öldü
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