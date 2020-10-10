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Depoda ölü bulunan kişi cinayete mi kurban gitti?

’ın Ereğli ilçesinde bir depoda ölü olarak bulunan 37 yaşındaki kişinin cinayete kurban gittiği iddia edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, M.S. isimli bir kişinin depodan belinde bıçakla ayrıldığını tespit etti. Zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Geceyarısı bir arkadaşıyla buluştuğu anlaşılan Mesut Dereçiçeği'nin cinayete kurban gidip gitmediği, otopsiden sonra ortaya çıkacak.

İHA
Giriş Tarihi: 10.10.2020 17:50 ABONE OL

Olay, Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir esnafın köpeğinin uzun süre deponun önünde havlaması üzerine içeri girildi. Mesut Dereçiçeği (40) isimli kişiyi hareketsiz halde yatarken bulan esnaflar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Dereçiçeği'nin öldüğünü belirledi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilerek çevredeki güvenlik kameraları incelenmeye başlandı. Yapılan araştırmada Dereçiçeği'nin gece saat 02.00 sıralarında M.S. isimli bir arkadaşı ile buluştuğu görüldü.

Görüntüleri inceleyen Polis, bir süre sonra M.S.'nin belinde bıçakla depodan çıkarak uzaklaştığını belirledi. Bunun üzerine operasyon başlatan polis cinayet zanlısını saklandığı evde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Cinayeti haber alan Dereçiçeği'nin yakınları ise olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu. Öldürüldüğü iddia edilen Dereçiçeği'ni görmek isteyen yakınlarına polis ekipleri izin vermedi.
Cinayete kurban gittiği değerlendirilen Dereçiçeği'nin cansız bedeni savcı ve polislerin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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Depoda ölü bulunan kişi cinayete mi kurban gitti?
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