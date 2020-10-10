Dezenfektandan sahte içki: 7 ölü

Kırıkkale'de, metil alkolle üretilen dezenfektanlara, içki aroması katılarak hazırlanan sahte içkiden içen 11 kişi zehirlendi. Son üç gündür hastanelere başvuranlardan Hacı Vatansever, Mustafa Özyurt ve Ali Başpınar Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Yılmaz Mayalı, İlyas Yalım, Cemal Doğan ve Ünal Gündoğdu ise Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tedavileri süren Selami Üstüner ile market sahiplerinden Özcan Özyurt'un durumumun ağır olduğu, Önder Öz'ün tedavisinin de yine yoğun bakımda sürdüğü bildirildi.Tedavisi tamamlanan ve taburcu edilen Ertan Çağlar'ın ise görme kaybına uğradığı öğrenildi. Sahte içkinin, ortak market işleten Özgün U. ve Özcan Özyurt ile arkadaşları Selami Üstüner tarafından hazırlandığı belirlendi. Sahte içkiden içmeyen Özgün U. tutuklandı. Ölenlerden Mustafa Özyurt'un, sahte içkiyi hazırlayanlardan Özcan Özyurt'un babası olduğu öğrenildi. Ayrıca Özcan Özyurt'un 59 suçtan kaydının bulunduğu da belirlendi.İzmir'de de Konak, Bayraklı, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde sahte içki içen 18 kişi zehirlenerek hastanelere başvurdu. Mağdurlardan 59 yaşındaki Çetin esen öldü. 6 kişinin durumu ağır. 7 baharatçı dükkanı, 3 depo ve 3 eve baskın düzenleyen polis, 10 kişiyi gözaltına aldı. Baskınlarda 500 litre tahte alkol ele geçirildi. Zanlıların, kendi içkilerini yapmak isteyenlere, etil alkol diye daha ucuz olduğu için ancak başta körlük ve ölüm olmak üzere birçok zararı olan metil alkol sattıkları anlaşıldı.SABAH