Eski futbolcu Hüseyin Umdi koronavirüsünden öldü

Cizre'de 15 gün önce rahatsızlanan Hüseyin Umdi, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Umdi, burada yapılan tedavisinin ardından Diyarbakır'a sevk edildi. Diyarbakır'da tedavi altına alınan Umdi'ye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Yaklaşık 15 gün boyunca tedavi gören Umdi, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak, hayatını kaybetti.

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 68 yaşında Hayatını kaybeden Umdi'nin cenazesi cenaze aracı ile önce Alibey Mahallesi'ndeki evine ardından da Nuh Nebi Camisi'ne getirildi. Umdi'nin cenazesi kılınan namazından sonra dualar eşliğinde asri mezarlığına defnedildi. 1972 yılında kurulan Cizre Spor'un kurucu üyesi olan Umdi, yıllarca Cizre Spor'da takım kaptanı olarak görev yaptı. Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra kulübün bir çok kademesinde görev alan Hüseyin Umdi, evli ve 5 çocuk babasıydı. Umdi'nin cenaze törenine Cizre Spor Kulübü 2. Başkanı Veysel Şık, TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Cizre Sporlu eski futbolcular, iş insanları, taraftar derneği başkanları ve vatandaşlar katıldı.