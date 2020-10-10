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Evlerinden zorla alıp öldürdüler

AHMET KAVAK
Giriş Tarihi: 10.10.2020 ABONE OL
Evlerinden zorla alıp öldürdüler
Hakkâri'nin Çukurca ilçesine bağlı Kayalık köyü Meşelik mezrasında Arif Sevinç (50) ve Onur Bozkurt (24) önceki akşam kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü. Çukurca MHP İlçe Başkanı Mehmet Sevinç, akrabası olan Sevinç ve Bozkurt'un evlerinden silahlı 3 kişi tarafından zorla alındıktan sonra mezra dışında kurşunlanarak öldürüldüğünü belirterek, "Yapılan bu katliam PKK'lı teröristlerin eylemlerine çok benziyor" dedi. Hakkâri Valiliği, 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
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Evlerinden zorla alıp öldürdüler
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