Hatay’da korkutan yangın

Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Sarımazı mahallesinde ormanlık alanda bulunan trafo patlaması yangına neden oldu. Rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyük bir alana yayılan alevler iki apartman ve iki araca sıçradı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 122 arazöz, 20 su tankı, 10 dozer, 2 uçak, 4 helikopter ve 500 personelle yaptığı müdahaleye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, yangının İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçradığını belirterek "İlçemizde yangının yakın olduğu tüm konutları boşaltıyoruz. Biri çocuk 8 hafif yaralımız var" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şiddetli rüzgar nedeniyle helikopter ve uçaklarla müdahalede zorluklar yaşandığını, uçaklardan birinin yüksek dalgalar nedeniyle zarar gördüğünü belirti. Yangının Nergizlik ve Kışlak köylerine doğru ilerlediğini belirten Pakdemirli, bu köylerin tahliyesini istediklerini kaydetti. Pakdemirli "Şiddetli rüzgar sebebiyle hava müdahalesi yapılamıyor ya da yapıldığı saatler kısıtlı. Meskun mahallerde, evlerde, iş yerlerinde ve araçlarda maalesef zarar oluştu" diye konuştu.Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan yangın ise 100 dönümde etkili oldu. Yaklaşık 50 zeytin ağacı zarar gördü.Öte yandan Karabük, Trabzon ve Tarsus'ta da orman yangınları meydana geldi. Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki yangında dumandan etkilenen bir orman işçisi ve sarp arazide yaralanan 2 orman işçisi hastaneye kaldırıldı.