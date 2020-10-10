Hatay'daki yangını söndürmek için cansiparane çalışıyorlar

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale çalışmaları sürüyor. İlçeye bağlı Ayşe Pınarı Musalar mevkiinde dün akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Konya, Mersin, Malatya, Adıyaman ve Adana'dan takviye gönderilen ekiplerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da yardım ediyor.

Öte yandan Yeşilova Mahallesi kuzgun mevkiinde bu sabah başlayan Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ekiplerin müdahalesi sürerken yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

VATANDAŞ AYRAN GETİRDİ

Bu arada Hatay'da devam eden yangını söndürmek için cansiperane çalışırken vatandaşlar dumandan etkilenen ekiplere ayran ikramında bulundu

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ''Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz." Dediler.