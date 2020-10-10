Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İyiki varsın Durdu Efe

İyiki varsın

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şehit Durdu Yorgun’un oğlu Efe’yi doğum gününde yalnız bırakmadı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 10.10.2020 12:03 Son Güncelleme: 10.10.2020 12:04 ABONE OL
İyiki varsın Durdu Efe

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, eşi Leyla Güngör ile Yorgun ailesine misafir oldu. Şehit Durdu Yorgun'un oğlu Durdu Efe'nin 10. yaş gününü tebrik eden Başkan Güngör, "Şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Durdu Yorgun'un emaneti Durdu Efe'nin 10. Yaş gününü kutladık, hanelerine misafir olduk.

Kıymetli annesine ve Durdu Efe'ye sağlıklı bir ömür diliyor, kahraman şehidimizi rahmetle yâd ediyorum. İyi ki varsın Durdu Efe" ifadelerini kullandı. Yorgun ailesi ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Son dakika haberi: Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne daldı: 1'i ağır 12 yaralı...

ARKADAŞINA GÖNDER
İyiki varsın Durdu Efe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA