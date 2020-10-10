Kahramanmaraş’ın Andırın İlçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Kuzgun bölgesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları neticelendi. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.

Bugün sabah 08.00 sıralarında Andırın ilçesindeki Kuzgun bölgesinde çıkan yangında 22 arozöz, 8 su tankı, 2 iş makinesi ve 120 personelle yürütülen söndürme 14 saat süren bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.



Yangının çıktığı alanda 350 dekar 35 hektar orman zarar gördü. Ayrıca ormanlık alandaki eski tarihi mezarlık da yandı. Soğutma çalışmalarına başlanılan yangında, sabotaj olma ihtimaline karşı bölgeye jandarma özel harekat ekiplerinin de sevk edildiği, bu yönde inceleme yaptığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Andırın ve Osmaniye Kadirli ilçelerimizde çıkan orman yangınlarını da ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde kontrol altına aldık. Gayretlerinden dolayı tüm kahramanlarımızı kutluyorum" dedi.