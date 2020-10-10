SON DAKİKA | Meteoroloji'den flaş sağanak yağış, dolu ve hava durumu uyarısı! Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve İstanbul'da etkili olacak

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| Meteoroloji'den flaş , dolu ve uyarısı! Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve İstanbul'da etkili olacak

’nden sabah saatlerinde yapılan uyarısına göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak yağışların devam edeceği belirtildi. MGM, haftalardır Marmara bölgesinde dolu yağışı görüleceği yönünde telkinlerde bulunuyordu. Beklenen dolu ve dün yaşandı. Bu noktada, sabah saatlerinde yola çıkacak vatandaşlar ise, ‘İstanbul’da bugün dolu yağacak mı, hava nasıl olacak’ sorularının yanıtını merak ediyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika uyarıları ve önümüzdeki 5 güne ilişkin raporu…

Giriş Tarihi: 10.10.2020 07:13 Son Güncelleme: 10.10.2020 07:13 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’da etkili olacak

tarafından dün yapılan açıklamalarında, yurdun batı kesimlerinde , fırtına ve dolu görüleceği belirtilmişti. Beklenen yağışlar Trakya, İstanbul, Bursa gibi illerimizde yaşanırken, MGM'den bugüne yönelik uyarılarda geldi. Özellikle haftanın son iş gününde sabah erken saatlerde evden çıkacak kişiler 'Bugün hava nasıl olacak, dolu yağacak mı' sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması geldi.

MGM UYARDI! SAĞANAK YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in Batısı, İç Anadolu'da sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

Peki, bugün dolu yağışı olacak mı?

İşte önümüzdeki 5 güne ilişkin tahmini ve sağanak yağış uyarıları…

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’da etkili olacak

METEOROLOJİ UYARDI! O BÖLGELERDE YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK!

tarafından yapılan son değerlendirmelere: Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı ile Kastamonu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta, Burdur, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

METEOROLOJİ HAFTA SONU HAVA DURUMU RAPORUNU AÇIKLADI! ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGÂR: Genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’da etkili olacak

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Isparta, Burdur, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması (21-50 Kg/m2) beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek toz fırtınası, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’da etkili olacak

9 EKİM CUMA HAVA DURUMU HARİTASI

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’da etkili olacak

10 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU HARİTASI

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’da etkili olacak

11 EKİM PAZAR HAVA DURUMU HARİTASI

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’da etkili olacak

12 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU HARİTASI

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’da etkili olacak

13 EKİM SALI HAVA DURUMU HARİTASI

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SON DAKİKA | Meteoroloji'den flaş sağanak yağış, dolu ve hava durumu uyarısı! Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve İstanbul'da etkili olacak
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