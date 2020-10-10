SON DAKİKA | Meteoroloji'den flaş sağanak yağış, dolu ve hava durumu uyarısı! Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve İstanbul'da etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan son dakika açıklamalarında, yurdun batı kesimlerinde sağanak yağış, fırtına ve dolu görüleceği belirtilmişti. Beklenen yağışlar Trakya, İstanbul, Bursa gibi illerimizde yaşanırken, MGM'den bugüne yönelik uyarılarda geldi. Özellikle haftanın son iş gününde sabah erken saatlerde evden çıkacak kişiler 'Bugün hava nasıl olacak, dolu yağacak mı' sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in Batısı, İç Anadolu'da sağanak yağışlar etkisini gösterecek.
Peki, bugün dolu yağışı olacak mı?
İşte önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu tahmini ve sağanak yağış uyarıları…
METEOROLOJİ UYARDI! O BÖLGELERDE YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere: Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı ile Kastamonu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta, Burdur, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGÂR: Genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Isparta, Burdur, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması (21-50 Kg/m2) beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek toz fırtınası, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
9 EKİM CUMA HAVA DURUMU HARİTASI
10 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU HARİTASI