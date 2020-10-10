Meteoroloji’den son dakika uyarısı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor, o bölgeler dikkat! 10 Ekim 2020 Bugün hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA: 22, Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 22, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 24, Az bulutlu açık,

KOCAELİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BURSA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 26, Parçalı az bulutlu.

MUĞLA: 26, Az bulutlu açık.